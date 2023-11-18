Στην Συκιά Κορινθίας βρίσκεται το Πυργόσπιτο του πλουσιότερου Τούρκου της Πελοποννήσου, του Κιαμήλ Μπέη και η αμύθητη περιουσία του που αναζητείται εδώ και 200 χρόνια.

Ο Κιαμήλ Μπέης ήταν επιφανέστατος Τούρκος της Πελοποννήσου. Γόνος ισχυρής οικογένειας που κυβερνούσε την Κορινθία για όλο το διάστημα της δεύτερης Τουρκοκρατίας, υπήρξε ο τελευταίος Τούρκος διοικητής και δυνάστης της Κορίνθου. Είχε μεγάλη ακίνητη περιουσία όχι μόνο στην Κόρινθο αλλά και στην Αρκαδία την Αθήνα και την Λιβαδειά ενώ εκμεταλλευόταν φορολογικά και περιοχές στην Κορινθία, την Αρκαδία και την Μεσσηνία.

Τόσο ο Δεληγιάννης που ήταν ο αντίπαλος του όσο και ο Ρήγας Παλαμήδης αναφέρονται σε αυτόν με αρνητικούς χαρακτηρισμούς. Αντίθετα η διοίκηση του αποτιμάται θετικά από ξένους περιηγητές και ιστορικούς, καθώς θεωρούν ότι η μακροχρόνια άσκηση της εξουσίας από την οικογένειά του συνέβαλε στην επιδίωξη μακροπρόθεσμης ευημερίας και όχι σε πρόσκαιρη εκμετάλλευση του τόπου. Ο Κιαμηλ Μπέης βρισκόταν εντός της Τριπολιτσάς κατά την άλωση της. Η αιχμαλωσία του ήταν σημαντική για το απελευθερωτικό αγώνα γι' αυτό και ορίστηκε αμοιβή για τη σύλληψη του. Τελικά συνελήφθη και κρατήθηκε αιχμάλωτος ενώ το 1822 απεβίωσε.

Ο Πύργος του στη Συκιά Κορινθίας αποτελούσε ένα από τα σπίτια που είχε στην ιδιοκτησία του καθώς απολαμβάνετε την εκτίμηση του Σουλτάνου. Πρόκειται για μία οχυρή κατοικία κάτοψης σχήματος Τ, που σχηματίζεται από ένα μεγάλο ορθογώνιο κτίριο, στο οποίο προσαρτάται ένας μικρότερος ορθογώνιος Πύργος. Το κτίριο κατασκευάστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και έκτοτε δέχθηκε αρκετές παρεμβάσεις. Σημειώνεται πως η αυθεντική οροφή έχει αντικατασταθεί λόγω υποχώρησης της.



Το ισόγειο αποτελείται από δύο δωμάτια στο ένα από τα οποία ενσωματώνεται μία ορθογώνια κατασκευή, πιθανόν δεξαμενή.

Ο δεύτερος όροφος απαρτίζεται από έναν προθάλαμο και δύο δωμάτια. Και τα δύο είχαν εστία, μάλιστα η ημικυκλική προεξοχή της καμινάδας στην εξωτερική πλευρά του Νοτίου δωματίου ήταν περίτεχνα κοσμημένη.

Για την κατασκευή του πύργου χρησιμοποιήθηκαν αργοί λίθοι εκτός από τα πλαίσια των παραθύρων και τους γωνιαίους λίθους που είναι λαξευμένοι.

Τέλος να σημειώσουμε πως η αμύθητη περιουσία του, από Χρύσα γρόσια, πουγκιά με γεμάτα χρυσά νομίσματα, βενετσιάνικοι λίθοι και κούτες με σμαράγδια αναζητείται εδώ και 200 χρόνια από γενιές και γενιές Ελλήνων. Ακόμα και ο Κολοκοτρώνης, επιφανείς επαναστάτες του 1821 αλλά και χιλιάδες απλοί Έλληνες έζησαν με την αναζήτηση του μεγάλου αυτού θησαυρού που Θα άλλαζε την πορεία του ελληνικού έθνους.

Πρόσφατο τραγικό παράδειγμα πριν 3 χρόνια ο θάνατος των τεσσάρων φίλων που πιθανότατα αναζητούσαν θησαυρό του Κιαμήλ Μπέη που λέγεται πως έχει θαφτεί στην περιοχή στην άγνωστη σπηλιά στο Άνω Καρμπουνάρι Λουτρακίου.



Πηγή: skai.gr

