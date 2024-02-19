Σε επαναλαμβανόμενους 3ωρους αποκλεισμούς στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Κακκαβιάς στο ύψος του κόμβου Καλπακίου, προχώρησαν σήμερα οι αγρότες ενόψει της αυριανής πανελλαδικής κινητοποίησης στην Αθήνα.

Οι αγρότες παρατάσσουν κάθετα τρακτέρ στην εθνική οδό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές για νταλίκες από και προς τον μεθοριακό σταθμό της Κακκαβίας ,αλλά και προς Κόνιτσα. Για αυτοκίνητα η Τροχαία πήρε μέτρα και για εκτροπή της κυκλοφορίας σε παρακαμπτήριους δρόμους. Το πρωί ,πολλές νταλίκες με προορισμό την Ελλάδα, σταμάτησαν στην αλβανική πλευρά των συνόρων, μέχρι να σταματήσει ο αποκλεισμός του δρόμου και πέρασαν τα σύνορα τις 13:00, που οι αγρότες άνοιξαν το δρόμο. Αυτή την ώρα έχουν κλείσει με τρακτέρ και παρακαμπτήριους δρόμους , ενώ αναμένεται να ανοίξουν μετά τις 10:30 το βράδυ .Οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν την εθνική οδό στο ίδιο σημείο, στο Καλπάκι, από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο δρόμος θα ανοίξει για μία ώρα το μεσημέρι για να περάσουν τα σχολικά λεωφορεία.

Οι αγρότες της Θεσπρωτίας, που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ στο 1ο χιλιόμετρο της Εγνατίας στο ρεύμα εισόδου για το λιμάνι εξωτερικού Ηγουμενίτσας, συνεχίζουν τους 3ωρους αποκλεισμούς του δρόμου καθημερινά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές για νταλίκες που ταξιδεύουν για Ιταλία. Απόψε θα κλείσουν από τις 20:00 έως τις 23:00

Στην Αθήνα αγρότες και από τους 4 Νομούς της Ηπείρου, θα φτάσουν αύριο με αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.