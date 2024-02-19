Σε ένα περίπου 24ωρο έχει δοθεί το μεγάλο ραντεβού των αγροτών από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα για το συλλαλητήριο που θα λάβει χώρα στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr οι Λαρισαίοι αγρότες ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την πρωτεύουσα από τον κόμβο του Πλατυκάμπου σήμερα το πρωί της Δευτέρας, αφού πρώτα εφοδίασαν με καύσιμα τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά αυτοκίνητα. Οι αγρότες διασχίζουν την εθνική οδό Λάρισας – Αθήνας κατευθυνόμενοι αρχικά προς το Κάστρο Βοιωτίας εκεί όπου θα ενωθούν με άλλους συναδέλφους τους από τη Θεσσαλία, θα στρατοπεδεύσουν και θα διανυκτερεύσουν απόψε στο συγκεκριμένο σημείο. Αύριο το πρωί της Τρίτης θα ξεκινήσουν εκ νέου για την πρωτεύουσα.

Ύστερα από ευρεία σύσκεψη της ΕΛ.ΑΣ. αποφασίστηκε πως όλα τα τρακτέρ, οχήματα αγροτών θα φτάσουν έως την λεωφόρο Αθηνών και από εκεί στην Πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια στην Πλατείας Ομονοίας. Τα αγροτικά μηχανήματα θα κινηθούν προς το Σύνταγμα μόνο από έναν δρόμο, είτε στην Πανεπιστημίου είτε στην Σταδίου και θα πρέπει ένας να είναι ανοικτός για την κίνηση ασθενοφόρων, πυροσβεστικής κλπ. Άρα όποιος δρόμος αποφασιστεί, είτε Σταδίου είτε Πανεπιστημίου, εκεί θα σταθμεύουν τα τρακτέρ.

Η παρουσία των αγροτών από τη Λάρισα θα είναι ιδιαίτερα δυναμική στο αυριανό συλλαλητήριο, καθώς ναυλώθηκαν δέκα 10 λεωφορεία, ενώ αρκετοί θα είναι εκείνοι που θα χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους ως μεταφορικό μέσο. Εκτιμάται πως θα δώσουν το παρών περισσότεροι από Λαρισαίοι 700 αγρότες.

Στον δρόμο προς την πρωτεύουσα και διασχίζοντας την εθνική οδό οι αγρότες κορνάρουν ανά διαστήματα και κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους.

Μάλιστα έχουν αναρτήσει διάφορα βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου απεικονίζεται το κομβόι και αναγράφουν σε αυτά διάφορα μηνύματα όπως: «Ερχόμαστε θα νικήσουμε» και «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αθήνα».

Τα βίντεο έχουν «ντυθεί» με διάφορα τραγούδια ελληνικά και ξένα, θέλοντας να δείξουν ότι είναι ασταμάτητοι στον αγώνα που δίνουν.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, θα ισχύσουν αύριο, Τρίτη λόγω της προγραμματισμένης συγκέντρωσης των αγροτών νωρίς το απόγευμα.

Δείτε τον χάρτη με τους δρόμους που επηρεάζονται:

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας:

Λόγω της επικείμενης συγκέντρωσης – διαμαρτυρίας αγροτών την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας, η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει και θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού αποτέλεσε η διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, χωρίς να διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν προσαρμοσμένα στην περίσταση μέτρα τροχαίας με τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε η μετακίνηση των αγροτών να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια για τους ίδιους και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου, σε όλη τη διαδρομή από την περιφέρεια στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, η κίνηση των γεωργικών ελκυστήρων θα γίνει συνοδεία περιπολικών της Ελληνικής Αστυνομίας με συγκεκριμένο δρομολόγιο τόσο από το Κάστρο Βοιωτίας όσο και από τα Μέγαρα Αττικής, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πριν τη μετάβαση στην Αθήνα. Παράλληλα, για να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας έχει προγραμματισθεί τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες να σταθμεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λόγω των μέτρων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Για τα ακριβή μέτρα τροχαίας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν θα σας ενημερώσει ο επικεφαλής του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου.

Προϊστάμενος Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου:

Όπως προανέφερε και η Εκπρόσωπος Τύπου, από αύριο το μεσημέρι λόγω της επικείμενης συγκέντρωσης- διαμαρτυρίας των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας, η τροχαία θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κατά μήκος του δρομολογίου που θα ακολουθήσουν τα αγροτικά οχήματα: Λεωφόρος Αθηνών, Αχιλλέως, πλατεία Καραϊσκάκη. Θα κινηθούν αντίθετα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου, προκειμένου να φθάσουν στο Σύνταγμα. Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Ομονοίας.

Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αμαλίας, την οδό Πανεπιστημίου, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και σε όλες τις κάθετες σε αυτές οδούς.

Η Βασιλίσσης Σοφίας θα διακοπεί από το ύψος της Βουλής και η κυκλοφορία στην κάθοδο θα γίνεται μέχρι και την οδό Σέκερη.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ακαδημίας θα κατευθύνονται μόνο προς την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Θα παρέχουμε συνεχή πληροφόρηση για περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου:

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, ενώ συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση με οχήματα στη διαδρομή της πορείας και στους χώρους των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Συνεχής ενημέρωση για τις ισχύουσες κάθε φορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρχει σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.