Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, θα ισχύσουν αύριο, Τρίτη λόγω της προγραμματισμένης συγκέντρωσης των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας νωρίς το απόγευμα.

Δείτε τον χάρτη με τους δρόμους που επηρεάζονται:

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας:

Λόγω της επικείμενης συγκέντρωσης – διαμαρτυρίας αγροτών την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας, η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει και θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού αποτέλεσε η διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, χωρίς να διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν προσαρμοσμένα στην περίσταση μέτρα τροχαίας με τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε η μετακίνηση των αγροτών να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια για τους ίδιους και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου, σε όλη τη διαδρομή από την περιφέρεια στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, η κίνηση των γεωργικών ελκυστήρων θα γίνει συνοδεία περιπολικών της Ελληνικής Αστυνομίας με συγκεκριμένο δρομολόγιο τόσο από το Κάστρο Βοιωτίας όσο και από τα Μέγαρα Αττικής, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πριν τη μετάβαση στην Αθήνα. Παράλληλα, για να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας έχει προγραμματισθεί τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες να σταθμεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λόγω των μέτρων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Για τα ακριβή μέτρα τροχαίας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν θα σας ενημερώσει ο επικεφαλής του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου.

Προϊστάμενος Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου:

Όπως προανέφερε και η Εκπρόσωπος Τύπου, από αύριο το μεσημέρι λόγω της επικείμενης συγκέντρωσης- διαμαρτυρίας των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας, η τροχαία θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κατά μήκος του δρομολογίου που θα ακολουθήσουν τα αγροτικά οχήματα: Λεωφόρος Αθηνών, Αχιλλέως, πλατεία Καραϊσκάκη. Θα κινηθούν αντίθετα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου, προκειμένου να φθάσουν στο Σύνταγμα. Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Ομονοίας.

Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αμαλίας, την οδό Πανεπιστημίου, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και σε όλες τις κάθετες σε αυτές οδούς.

Η Βασιλίσσης Σοφίας θα διακοπεί από το ύψος της Βουλής και η κυκλοφορία στην κάθοδο θα γίνεται μέχρι και την οδό Σέκερη.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ακαδημίας θα κατευθύνονται μόνο προς την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Θα παρέχουμε συνεχή πληροφόρηση για περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου:

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, ενώ συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση με οχήματα στη διαδρομή της πορείας και στους χώρους των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Συνεχής ενημέρωση για τις ισχύουσες κάθε φορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρχει σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

