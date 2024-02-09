Συνελήφθη 32χρονος για διάθεση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Αττική

Συνελήφθη χθες, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, 32χρονος- διαχειριστής επιχείρησης εμπορίου ειδών υγιεινής διατροφής, σε περιοχή του Πειραιά, καθώς όπως προέκυψε διέθετε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, ο κατηγορούμενος δεν εξέδιδε φορολογικά παραστατικά, ενώ επιπλέον, εισήγαγε αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν στο χώρο της επιχείρησης καθώς και σε χώρο που διατηρούσε εντός του ίδιου κτηρίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 532 τεμάχια παράνομων αναβολικών σκευασμάτων, 24 τεμάχια παράνομων σκευασμάτων αντιμετώπισης στυτικής δυσλειτουργίας, σπρέι πιπεριού και γεμιστήρας.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για επιβλαβή φάρμακα καθώς και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τα όπλα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Από την ΕΛΑΣ υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.