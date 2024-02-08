Σε αποκλεισμό του ρεύματος καθόδου της Εγνατίας Οδού που δίνει πρόσβαση στο λιμένα εξωτερικού της Ηγουμενίτσας, προχώρησαν πριν λίγο αγρότες από την Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα. Το κλείσιμο του λιμανιού προκάλεσε ένταση με οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι ήθελαν να αναχωρήσουν με τα φορτία τους για τον προορισμό τους.

Δείτε το βίντεο:

Οι αγρότες είχαν παρατάξει από χθες φορτηγά και τρακτέρ στην είσοδο του λιμανιού.

Φορτηγά και νταλίκες που πρόκειται να ταξιδέψουν για Ιταλία, έχουν ακινητοποιηθεί στο 1ο χιλιόμετρο της Εγνατίας πριν την είσοδο τους στο λιμάνι.

Είναι κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και παραγωγοί , οι οποίοι ζητούν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές, αποζημιώσεις από φυσικές ή άλλες καταστροφές .

Το μπλόκο αύριο αναμένεται να ενισχυθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

