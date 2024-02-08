Πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό στην Αθηνών - Κορίνθου στον Ασπρόπυργο

Πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό στην Αθηνών - Κορίνθου και συγκεκριμένα στο 16ο χιλιόμετρο στην περιοχή του Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αθήνα.
Στο σημείο υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Πηγή: skai.gr
