Πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό στην Αθηνών - Κορίνθου στον Ασπρόπυργο

Στο 16ο χιλιόμετρο

ΕΚΑΒ

Πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό στην Αθηνών - Κορίνθου και συγκεκριμένα στο 16ο χιλιόμετρο στην περιοχή του Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

