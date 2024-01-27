Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε το οδόστρωμα και έπεσαν σε τρύπα τριών μέτρων – Δύο τραυματίες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όταν έπεσαν σε τρύπα που υπήρξε στο οδόστρωμα. Το περιστατικό συνέβη γύρω στη 01.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην περιοχή του Μπιτ Μπαζάρ, όταν για άγνωστο λόγο, υποχώρησε το έδαφος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία τρύπα τριών περίπου μέτρων, στην οποία έπεσαν ενώ περπατούσαν δύο άτομα ηλικίας 19 ετών, ένας αγόρι και ένα κορίτσι .

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο οι δύο 19χρονοι με τη βοήθεια των περαστικών, είχαν απεγκλωβιστεί .

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr, το αγόρι φέρει θλαστικά τραύματα, ενώ το κορίτσι κατάγματα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

