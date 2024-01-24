Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον σύντροφό της πως βιντεοσκοπούσε κρυφά τις ερωτικές τους στιγμές

Τον 54χρονο σύντροφό της μήνυσε μια 37χρονη από τη Γεωργία, στη Θεσσαλονίκη, κατηγορώντας τον πως κατέγραφε εν αγνοία της τις προσωπικές τους στιγμές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr, η 37χρονη μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς όπου και μήνυσε τον σύντροφό της καθώς όπως κατήγγειλε, εκείνος κατέγραφε τις προσωπικές τους στιγμές, χωρίς τη συγκατάθεση της ίδιας. Μάλιστα η 37χρονη παρέδωσε στις αρχές και έναν υπολογιστή του 54χρονου, προκειμένου να ερευνηθεί.

Από την πλευρά του ο 54χρονος φέρεται να κατέθεσε και εκείνος μήνυση κατά της συντρόφου του για κλοπή του υπολογιστή του αλλά και για εκβιασμό από πλευράς της, αφού σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, εκείνη φέρεται να του ζητούσε χρηματικό ποσό για να μην προσφύγει στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 37χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ενός σε βάρος του 54χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Πηγή: skai.gr

