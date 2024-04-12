Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Καταδίωξη με άρωμα… γυναίκας εκτυλίχτηκε χθες το βράδυ στους Αμπελοκήπους.

Πρωταγωνίστρια μια 24χρονη η οποία σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφού πρώτα τηλεφώνησε στο κέντρο της ΕΛΑΣ για παραβίαση δικαστικής απόφασης σε βάρος του συζύγου της, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο που τους είχε υποδείξει έβγαλε ένα αεροβόλο και τους απείλησε.

Κατόπιν επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο της προκειμένου να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Τελικά το όχημα της δράστιδος ακινητοποιήθηκε και η 24χρονη κατέληξε στο ΑΤ Ζωγράφου με χειροπέδες

Πηγή: skai.gr

