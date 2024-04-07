Πληροφορίες για τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο άνδρας ήταν ηλικίας περίπου 40 ετών, ύψους περίπου 1.70-1.75εκ. και κανονικής σωματικής διάπλασης, ενώ έφερε σκουρόχρωμες αθλητικές φόρμες και αθλητικά παπούτσια.

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό επισημαίνεται ότι «τις μεσημβρινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους ενημερώθηκε από ιδιώτη για την ύπαρξη σορού άνδρα, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αράπης. Αμέσως, στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το πλήρωμα του οποίου ανέσυρε τη σορό και τη μετέφερε στο λιμάνι της Ιερισσού».

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ενώ προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

