kataggelies@skai.gr: Οδηγός λεωφορείου έπαιζε στο κινητό την ώρα που οδηγούσε

«Οδηγός λεωφορείου έπαιζε παιχνίδια στο κινητό του την ώρα που οδηγούσε», κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ τηλεθεάτρια της εκπομπής «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη.
Σύμφωνα με την κα Κατερίνα, ο οδηγός διένυσε απόσταση 10 λεπτών σε 40 λεπτά καθώς ήταν αφοσιωμένος στο κινητό του.
Η τηλεθεάτρια της εκπομπής πήρε το συγκεκριμένο λεωφορείο από το Γουδί και κατέβηκε στο Θέατρο Ιλίσια.
