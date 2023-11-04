Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία αναπτύχθηκε σε αθλητικό - πολιτιστικό πάρκο και σε πλατεία της περιοχής, ελέχθησαν 37 άτομα, εκ των οποίων 32 ανήλικοι, και προσήχθη ανήλικος στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ βεβαιώθηκε τροχονομική παράβαση για στέρηση άδειας μοτοποδηλάτου.

Σκοπός της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

