Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην ειδικότητα «Συντηρητές Κτηρίων» στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 250 ωρών, απευθύνεται σε 15 κρατούμενους και έχει ως στόχο, με την ολοκλήρωσή του, να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν την τεχνολογία υλικών των κτηρίων, να εκτελούν επεμβάσεις διορθωτικής συντήρησης-επισκευής, να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές αποκατάστασης βλαβών στις υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και να πραγματοποιούν απλές ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά.

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται, μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ρέντη της ΔΥΠΑ, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΔΒΜ της ΔΥΠΑ στοχεύουν στην αποτελεσματική σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση, μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, στην πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας, αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ θέτει ως προτεραιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε κρατούμενους, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε επαγγελματικά πεδία τα οποία έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και την ουσιαστική υποστήριξή τους στο νέο ξεκίνημά τους, έπειτα από την αποφυλάκισή τους.

