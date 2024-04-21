Αφρικανική σκόνη, συννεφιές και βροχή: Ο καιρός μέχρι την Τετάρτη

Συννεφιασμένος καιρός, βροχές αλλά και σκόνη θα συνθέσουν το «σκηνικό του καιρού» για αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, από αύριο, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία στα νότια θα παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δευτέρα

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Βαθμιαία επικράτηση ανατολικών νοτιοανατολικών ανέμων με ενισχυμένες εντάσεις στη νότια χώρα τοπικά στα 6 με 7 και βαθμιαία στα θαλάσσια έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 23 με 25 και στην Κρήτη τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, τις πρωινές ώρες τοπικά βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι-απόγευμα νοτιοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 και στην κεντρική Μακεδονία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αρχικά στα νότια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αρχικά στα νότια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από τις πρωινές ώρες ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά στα νοτιότερα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες έως το μεσημέρι.

Ανεμοι: Έως και τις πρωινές ώρες ανατολικοί νοτιοιανατολικοί και στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στη συνέχεια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7, βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία νοτιοανατολικοί στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις προμεσημβρινές ώρες ανατολικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις πρωινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί, βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4, τις πρωινές ώρες έως 5 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-04-2024

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 27 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-04-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου τις νυχτερινές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στο νότιο Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 με 8, όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-04-2024

Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές και βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη, κυρίως στα νότια, 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

