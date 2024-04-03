Αθώος , αγκαλιά με την 46χρονη σύζυγο του, έφυγε από το Τριμελές Αυτόφωρο ο Γιάννης Γιοκαρίνης, που βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, την οποία ανακάλεσε στο δικαστήριο η 46χρονη καταγγέλλουσα.

Η γυναίκα είπε στο δικαστήριο πως "ήταν μία χαζομάρα" το περιστατικό, για το οποίο νωρίτερα απευθύνθηκε στο αστυνομικό Τμήμα και πως "υπήρξε ένα ξέσπασμα", το οποίο απέδωσε στο ότι "είναι τεταμένες οι ψυχολογίες μας".

Στην ανάγνωση του κατηγορητηρίου από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, με βάση την καταγγελία που έκανε, η γυναίκα αντέδρασε λέγοντας "Ποιος τα έχει γράψει αυτά; Μη χειρότερα. Ούτε από λαιμό με έπιασε, ούτε τίποτα. Παλαιότερα είχε εξάρτηση, που μπορεί να ανακαλέσει η μνήμη συγκεκριμένη κατάσταση και να την αναβιώσει. Ήταν σα να ήταν μεθυσμένος χωρίς να έχει πιει. Απλά φοβήθηκα, τρόμαξα. Δεν μπορώ τις φωνές. Κάλεσα την αστυνομία για να του κάνει σύσταση. Φοβήθηκα τα χειρότερα. Δεν απείλησε ότι θα με σκοτώσει. Δεν με ακούμπησε καν, μόνο βρισιές."

Τόσο ο πρόεδρος, όσο και τα άλλα μέλη του δικαστηρίου ρώτησαν πολλές φορές την γυναίκα αν είχε δεχθεί σωματική βία από τον καλλιτέχνη στο παρελθόν , με την 46χρονη να αναφέρεται σε περίοδο που ο σύζυγος της είχε εξάρτηση από το αλκοόλ.

Τόνισε, δε, πως στο σημερινό συμβάν δεν φοβήθηκε ότι θα την σκοτώσει.

Ο κατηγορούμενος είπε στο δικαστήριο πως όλο το θέμα αφορά έναν διαπληκτισμό, χωρίς καν να ακουμπήσει την σύζυγο του, περιγράφοντας "έναν εκνευρισμό που έφερε εκνευρισμό". Όπως τόνισε, εδώ και 4 χρόνια "είμαι εντελώς καθαρός".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.