Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες που γίνονται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για τη νέα τουριστική σαιζόν.

Σύμφωνα με το creta24.gr έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων του κτιρίου που καλοκαιριού.

Παράλληλα όμως τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα στον διάδρομο προσγείωσης του «Νίκος Καζαντζάκης».

Με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει, για τον οποίο έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα παραμείνει κλειστό 19 με 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Creta24.gr .

Τις ημέρες που θα είναι κλειστό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν από και προς το Ηράκλειο θα πρέπει να το κάνουν με τα πλοία της γραμμής ή μέσω του αεροδρομίου Χανίων.

Πηγή: skai.gr

