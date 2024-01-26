Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην είσοδο της πόλεως Ρόδου και συγκεκριμένα στον κόμβο του Ροδινιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ρομά που οδηγούσε αυτοκίνητο δεν υπάκουσε στην εντολή μοτοσικλετιστή της αστυνομίας με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από δύο μοτοσικλέτες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί εγκλώβισαν το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός Ρομά στα φανάρια του Ροδινιού και αφού κατέβηκαν από τις μοτοσικλέτες τους, εκείνος έκανε όπισθεν, πάτησε τη μοτοσικλέτα αλλά στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες και τον μετέφεραν στο Α.Τ. Ρόδου.

Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία.

Η μοτοσικλέτα υπέστη σοβαρές ζημιές και για τον λόγο αυτό κλήθηκε εταιρεία οδικής βοήθειας για να μεταφερθεί στα κεντρικά της αστυνομίας.

