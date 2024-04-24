Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν δυναμικά το «παρών» στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 1η Μαΐου 2024, σε ολόκληρη τη χώρα.

Η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «εφέτος, την 1η του Μάη, συμπληρώνονται 138 χρόνια από την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο το 1886.

Η 1η του Μάη είναι ένα σύμβολο στον αγώνα των εργαζομένων όλου του κόσμου για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι ημέρα μνήμης και τιμής για εκείνους που θυσιάστηκαν, που έδωσαν ηρωικούς αγώνες για τις κατακτήσεις μας.

Οι αγώνες των εργατών του Σικάγο, αλλά και μεταγενέστερα, πέτυχαν με θυσίες την καθιέρωση του 8ώρου, την κοινωνική ασφάλιση, την υπεράσπιση της μητρότητας, την κανονική άδεια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και την πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, τις δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού.

Αυτές τις κατακτήσεις των εργαζομένων έχει βάλει στο στόχαστρο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού, με τα αντεργατικά νομοσχέδια, που ψήφισε στη Βουλή, κατάργησε το 8ωρο, τις Συλλογικές Συμβάσεις, καθώς και το δικαίωμά μας στην απεργία. Ιδιωτικοποίησε την επικουρική ασφάλιση και τον ΕΦΚΑ και μείωσε δραστικά τις δαπάνες για την Υγεία και την Παιδεία, την ώρα που η πανδημία καλπάζει και έχουμε θρηνήσει έως τώρα χιλιάδες νεκρούς.

Διαλύει, έτσι, τους τρεις πυλώνες του κοινωνικού κράτους: Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση.

Η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της 28ης του Φλεβάρη έστειλε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα αγωνίζονται, για να διεκδικήσουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς τους και όχι αυξήσεις κοροϊδία σαν αυτές που δόθηκαν για το 2024.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων θα συνεχιστούν και την Πρωτομαγιά και με την 24ωρη απεργία της 21ης Μαΐου» επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ και απαριθμεί τις κύριες διεκδικήσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

«- Αυξήσεις στους μισθούς άμεσα 10%.

- Επαναφορά εδώ και τώρα των Δώρων και στο Δημόσιο.

- Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

- Ξεπάγωμα του μισθολογικού κλιμακίου της διετίας 2016-2017.

- Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.

- Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ά.

- Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

- Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/21).

- Ταυτόχρονα, λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

