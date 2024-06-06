ΗΠΑ: Στη φυλακή οδηγείται πρώην στενός σύμβουλος του Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την Πέμπτη τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, να παρουσιαστεί στη φυλακή την 1η Ιουλίου για να ξεκινήσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών για «περιφρόνηση» κλήσεων να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου του Κογκρέσου. Ανώτερο δικαστήριο είχε νωρίτερα απορρίψει την έφεσή του.

Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες «περιφρόνησης» του Κογκρέσου τον Ιούλιο του 2022 επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις της επιτροπής, αλλά η ποινή του είχε τεθεί σε αναστολή για όσο καιρό ανέμενε την εκδίκαση της έφεσής του.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Καρλ, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν πιστεύει ότι η «αρχική βάση» για την αναστολή της επιβολής της ποινής του Μπάνον υφίσταται πλέον, αφού ένα εφετείο επικύρωσε την καταδίκη του. Ο Μπάνον μπορεί επίσης να ασκήσει έφεση στην απόφαση που τον καλεί να παρουσιαστεί στη φυλακή.

Ο Μπάνον καταδικάστηκε πάνω από ενάμιση χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2022, σε τέσσερις μήνες φυλάκιση, με την ίδια ποινή που εκτίει ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο , ο οποίος επίσης αρνήθηκε να συμμορφωθεί με κλήτευση της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου.

«Ο κατηγορούμενος επέλεξε την πίστη στον Ντόναλντ Τραμπ από τη συμμόρφωση με το νόμο», είπε στους ενόρκους κατά τη διάρκεια της τελικής συζήτησης το 2022 η βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Μόλι Γκαστόν, η οποία υπηρετεί τώρα στην ομάδα του ειδικού εισαγγελέα.

Η ποινή του Μπάνον τέθηκε σε αναστολή εν αναμονή της έφεσης και οι δικηγόροι του υπέβαλαν την υπόθεσή τους σε τριμελές ομοσπονδιακό εφετείο τον Νοέμβριο. Το εφετείο επικύρωσε την καταδίκη του Μπάνον τον Μάιο και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατέθεσαν σύντομα πρόταση με την οποία ζητούν από τον δικαστή να διατάξει τον Μπάνον να παρουσιαστεί στη φυλακή.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είπαν ότι «δεν υπάρχει νομική βάση» για τη συνέχιση της αναστολής της ποινής αφού το ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε την έφεση.

Οι δικηγόροι του Μπάνον υποστήριξαν ότι η ποινή θα πρέπει να ανασταλεί μέχρι να ασκήσουν έφεση στο εφετείο και στο Ανώτατο Δικαστήριο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, φυσικά, θα ωφελούσε τον Μπάνον εάν ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος τον Νοέμβριο και αποφασίσει -όπως ακριβώς έκανε την τελευταία ημέρα της προεδρίας του στις 20 Ιανουαρίου 2021- να δώσει χάρη στον Μπάνον για ομοσπονδιακές ποινικές κατηγορίες.

Ο Μπάνον πρόκειται να δικαστεί για ξεχωριστές πολιτειακές κατηγορίες στη Νέα Υόρκη αργότερα αυτό το έτος για υπόθεση εξαπάτησης δωρητών που έδωσαν χρήματα για να χτίσουν ένα τείχος στα νότια σύνορα των ΗΠΑ και για την οποία έχει δηλώσει αθώος. Ο Μπάνον είχε κατηγορηθεί για το ίδιο υποτιθέμενο σχέδιο από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς προτού ο Τραμπ του δώσει χάρη μόλις δύο εβδομάδες μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο.

Ο Μπάνον χαμογέλασε καθώς περνούσε από την ασφάλεια για να μπει στο δικαστικό μέγαρο την Πέμπτη το πρωί. Ένα άτομο που ήταν κοντά του είπε "Τραμπ '24!" και ο Μπάνον χαμογέλασε και του έσφιξε το χέρι.



