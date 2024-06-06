Είχε σκεφτεί να τα παρατήσει όλα. Παρά το γεγονός ότι απολαμβάνει την ωριμότητα στα 61 της χρόνια, η Ντέμι Μουρ δεν είχε την ευκαιρία να απολαύσει τους καρπούς μιας επιτυχίας στο πρόσφατο παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ηθοποιός για τον ρόλο της στο «Striptease» έλαβε το αστρονομικό ποσό των 12,5 εκατ. δολαρίων!

«Πέρασα μια περίοδο κατά την οποία αναρωτήθηκα ακόμη και αν αυτό είναι που θα έπρεπε να εξακολουθώ να κάνω. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια περίπου, ένιωσα ότι ήταν ένα προσωπικό ερώτημα που ήθελα να εξερευνήσω και να δω», δήλωσε η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Entertainment Weekly».

Και συνέχισε: «Όταν φυτεύεις σπόρους, περιμένεις να δεις τι θα φυτρώσει» και τώρα αποκομίζει τους καρπούς. Το «The Substance», η νέα της ταινία, αποδείχθηκε φαινόμενο στις Κάννες και το όνομα της Μουρ μπαίνει ήδη στη συζήτηση για τα Όσκαρ.

«Η αναγέννηση της Ντέμι Μουρ έχει ξεκινήσει», έγραφε μια κριτική, με το «The Substance» να ενθουσιάζει τους κριτικούς και να αποσπά 11 λεπτά χειροκροτήματος στις Κάννες, όπου η σκηνοθέτις Coralie Fargeat απέσπασε το βραβείο καλύτερου σεναρίου.

Η ταινία περιγράφεται ως ένας βάναυσος εφιάλτης φουλ τρόμου, αιματηρός και ρηξικέλευθος και αφηγείται την ιστορία μιας παλιάς σταρ της οθόνης, η οποία, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την τυραννία της νεότητας, καταφεύγει σε μια πειραματική θεραπεία αναζητώντας μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού της. Το καστ συμπληρώνουν οι Margaret Qualley και Dennis Quaid. Τόσο το BBC όσο και το «IndieWire» χαρακτήρισαν την ερμηνεία της Μουρ ως την καλύτερη της καριέρας της.

Κάθε χρόνο, όταν ακούγονται φήμες για πιθανούς υποψηφίους που μπαίνουν στην κούρσα για τα Όσκαρ, υπάρχει ένα προφίλ που συγκεντρώνει πάντα ένα κύμα λαϊκής υποστήριξης: αυτό του mainstream σταρ που δεν έχει ποτέ στο παρελθόν επιτύχει την εύνοια της Ακαδημίας και που το κοινό θέλει να δει να αποδίδεται δικαιοσύνη. Ο Brendan Fraser, η Jamie Lee Curtis, ο Matthew McConaughey και πιο πρόσφατα ο Robert Downey Jr. αποτελούν απόδειξη της δύναμης του κοινού κατά τη διάρκεια της περιόδου των βραβείων και η Μουρ, ανεβασμένη μετά τον θρίαμβό της στις Κάννες και για τη διάσημη δουλειά της στη σειρά «Feud: Capote vs The Swans», φαίνεται πρόθυμη να δώσει ψυχή τε και σώματι για να το πετύχει. Παρά τις δύο υποψηφιότητές της για Χρυσή Σφαίρα, δεν έχει διεκδικήσει ποτέ στο παρελθόν Όσκαρ.

Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Μουρ κοσμούσε τα εξώφυλλα των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων για το ταραχώδες διαζύγιό της με τον ηθοποιό Ashton Kutcher -έμαθε από τον Τύπο ότι ο σύζυγός της την απατούσε.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στο απόγειο της φήμης της, αποφάσισε να αποσυρθεί προσωρινά από το Χόλιγουντ για να ξεφύγει από τον έλεγχο που προκάλεσε ο χωρισμός της με τον Μπρους Γουίλις, πατέρα των τριών κοριτσιών της, και από τις σεξιστικές επιθέσεις μιας βιομηχανίας που δεν ήταν δεκτική στις εκκλήσεις της για μισθό ανάλογο με τη θέση της. Της δόθηκε το παρατσούκλι «Gimme Moore» και, σύμφωνα με την ίδια, στη συνέχεια «τιμωρήθηκε» για την υποτιθέμενη απληστία της.

Αν και συνάδελφοί της, όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου, δικαίωσαν στη συνέχεια τη θυσία της ηθοποιού, υποστηρίζοντας ότι «ήταν η πρώτη που αγωνίστηκε για ίσες αμοιβές και όλοι επωφεληθήκαμε από αυτό», τα στούντιο του Λος Άντζελες δεν θα της άνοιγαν ξανά τις πόρτες τους με τον ίδιο ενθουσιασμό. Στα 44 της χρόνια, η ίδια η Μουρ αναγνώρισε τον εαυτό της ως θύμα του ηλικιακού ρατσισμού, αποδεχόμενη δευτερεύοντες ρόλους σε παραγωγές που απείχαν έτη φωτός από την απήχηση των πρώτων ταινιών της.

Το 2012 μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης, αλλά, περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, λέει ότι αισθάνεται «πιο ζωντανή και παρούσα» από ποτέ. «Καθάρισε» με τους εθισμούς της, τα τραύματα και την κακοποίηση στο μπεστ-σέλερ-απομνημονεύματά της, «Inside Out», και χωρίς να επιβαρύνεται πλέον από ένα προβληματικό παρελθόν, η ηθοποιός αποφάσισε να ξεκινήσει από το μηδέν. Έγινε μέτοχος και πρέσβειρα της μάρκας μαγιό Andie Swim.

Σε προσωπικό επίπεδο, λέει ότι απολαμβάνει να είναι ελεύθερη, αφού η τελευταία γνωστή σχέση της, με τον διάσημο Ελβετό σεφ Daniel Humm, έληξε το 2022. Η ηθοποιός βρίσκεται κοντά στον πρώην σύζυγό της, Μπρους Γουίλις, αφού η μη αναστρέψιμη μετωποκροταφική άνοια με την οποία διαγνώστηκε, τον οδήγησε στην απόσυρση από τη δημόσια ζωή. Η Μουρ επισκέπτεται συχνά τον ηθοποιό, μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα από τους ίδιους και τις κόρες και τα εγγόνια τους, ενώ διατηρεί πολύ στενή σχέση με τη νυν σύζυγο του, Emma Heming.

Πηγές από το περιβάλλον της Μουρ δήλωσαν στο περιοδικό «InTouch» ότι ο αγώνας του πρώην συζύγου της της έδωσε μια νέα προοπτική για τη ζωή και ήδη ετοιμάζεται για το «συναισθηματικό αντίο» στον πρώην σύντροφό της που ήταν μαζί της δεκατρία χρόνια.

"Bruce Willis and Demi Moore | From 1994 to 2023🍀🌸 🥺 pic.twitter.com/xT8pbNBTvd — Victor 🇻🇪 (@VicWolf1996) December 25, 2023

Πηγή: skai.gr

