Παραιτήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπηρεσιακή δήμαρχος Χειμάρρας, Μπλερίνα Μπάλα.

Η Μπλερίνα Μπάλα ορίστηκε δήμαρχος Χειμάρρας από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις επόμενες εκλογές, ωστόσο πριν λίγες ώρες όπως γράφει το himara.gr υπέβαλε την παραίτησή της.

Η ίδια, στους λόγους τις παραίτησής της, επικαλείται αδυναμία εκπλήρωσης του έργου που ανέλαβε για προσωπικούς λόγους.

Πλέον σύμφωνα με τον αλβανικό εκλογικό νόμο, αρμόδιο για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Χιμάρας μέχρι να συνεδριάσει για να ψηφίσει και να ορίσει άλλον δήμαρχο.

Η κ. Μπάλα ήταν ενεργό μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Χιμάρας και αντιδήμαρχος του Γκόρου στον δήμο Χιμάρας.

Ο δήμος Χειμάρρας στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2023 κερδήθηκε από τον συνδυασμό του Φρέντη Μπελέρη, όμως του στερήθηκε το δικαίωμα να ορκιστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του έστω και μέσα από τη φυλακή. Από τότε η διοίκηση του δήμου παραμένει στα χέρια του Σοσιαλιστικού κόμματος.

Πηγή: skai.gr

