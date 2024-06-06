Μεϊμαράκης: O Kασσελάκης δε συζητάει ευρωπαϊκά γιατί δεν έχει πρόταση

Την εκτίμηση πως ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Στέφανος Κασσελάκης, δε συζητάει ευρωπαϊκά γιατί επί της ουσίας δεν έχει ανάλογη πρόταση, εξέφρασε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ και υποψήφιος ευρωβουλευτής μίλησε στον Planet Webradio για τα θέματα που θα απασχολήσουν την επόμενη ευρωβουλή και τα όσα υπάρχουν στην κορυφή της ατζέντας στην Ευρώπη για την επόμενη πενταετία.

Απόσπασμα της ραδιοφωνικής συνέντευξης

Σας βοήθησε αυτή η εμπειρία σας στη Eυρωβουλή όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήσασταν εκεί;

Αγαπητέ Κώστα, θα έλεγα… Όχι μόνο με βοήθησε, πολύ με βοήθησε. Διότι ως γραμματέας του κόμματος, αλλά και ως πρόεδρος της Ευρω-ομάδας σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. και στη Γραμματεία, και στο Ασέμπλη, και στα συνέδρια. Και μετά, βεβαίως, ως Υπουργός Αμύνης και πολύ περισσότερο ως Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του Κόμματος σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, που είχαμε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς να μείνει η Ελλάδα στον σκληρό πυρήνα του Ευρώ. Και μου αναγνωρίζουν, θα έλεγα, ότι ήμουν από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου. Η Νέα Δημοκρατία με μένα, ήταν αυτή που έσυρε τον Τσίπρα να κάνει την τούμπα και έσυρε και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό και πηγαίνοντας εκεί, παρότι ξέρετε, υπάρχει μια παράδοση ο νεοεκλεγής ευρωβουλευτής, να μην εκλέγεται στο Προεδρείο, εμένα όχι μόνο με χαρά δέχτηκαν να εκλεγώ αλλά όπως είδατε με τίμησαν και με την εμπιστοσύνη τους.

Θεωρείτε ότι τελικά μιλήσαμε πολύ λίγο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου;

Εγώ μιλάω μόνο για τα ευρωπαϊκά… και δεν σκοπεύω να διαθέσω ούτε ένα δευτερόλεπτο στην εσωτερική επικαιρότητα, χωρίς να σημαίνει ότι την υποτιμώ. Άλλωστε, για το πόθεν του Κασσελάκη που με ρωτάς, ήδη έχουν γίνει συζητήσεις πολλές και θα συνεχίσουν να γίνονται, οι εθνικοί βουλευτές θα συζητούν, τα θεσμικά όργανα θα συζητούν. Εγώ απλώς θέλω να χαρώ τους επικοινωνιολόγους που πληρώνει, για να τους δώσουν τέτοια συμβουλή και να κάνει ένα τέτοιο φίνις.

Βεβαίως, θα σου έλεγα ότι δεν συζητά ευρωπαϊκά, γιατί ακριβώς δεν έχει πρόταση. Δεν έχει πρόταση. Καμία ευρωπαϊκή πολιτική αποτελεσματική με πρόταση δεν έχουμε ακούσει από το στόμα του και από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σου πω ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν και να καταλάβουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο. Έχει πολλές αρμοδιότες. Και η κυριότερη είναι ότι είναι συννομοθέτης. Νομοθετεί. Εάν το κοινοβούλιο κατά πλειοψηφία δεν νομοθετήσει τα ζητήματα δεν φτάνουν στη σύνοδο κορυφής και δεν γίνονται αποφάσεις. Και να σου πω κιόλας ότι πάνω από το 70% των νόμων των εθνικών κοινοβουλίων που ψηφίζουν είναι νόμοι, ψηφίσματα, κανονισμοί, οδηγίες, ευχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρα, αυτό που λέω και στους πολίτες οι οποίοι αφηρημένα πολλές φορές μου λένε τι κάνει η Ευρώπη γι’ αυτό, τους απαντώ ότι τι κάνουν τα κόμματα που εσείς ψηφίσατε και οι βουλευτές γι’ αυτό. Διότι αν δεν το συζητήσουμε ως κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο και δεν υπάρχουν οι βουλευτές οι οποίοι γνωρίζουν τα ζητήματα και την agenda, τότε βεβαίως τα θέματα δεν προχωρούν. Να σου πω ένα παράδειγμα για να μας καταλάβουν.

Αυτή τη στιγμή, πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το αν θα έχουμε έναν αποτρεπτικό αμυντικό βραχείωνα. Και αυτό διότι με τον πόλεμο όλα τα κράτη πλέον έχουν συγκλίνει στη δικιά μας άποψη που λέγαμε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης. Τώρα με τον πόλεμο όλοι έχουν μια ανασφάλεια. Μόνο όμως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει θέσει το θέμα και ζητά να υπάρχει επίτροπος άμυνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν θέλουν να δώσουν λεφτά στα εξοπλιστικά.

Το ΠΑΣΟΚ λέει να τελειώσουμε με τη συνοχή και βλέπουμε. Πρόσεξε, εάν συμβεί κάτι και πουν τι κάνει η Ευρώπη; Δεν είναι τι κάνει η Ευρώπη, είναι τι κάνουν τα κόμματα. Τα κόμματα τα οποία οι πολίτες στέλνουν. Είμαστε το μόνο εκλεγμένο, απευθείας από τους πολίτες, ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, με αποφασιστικές διαδικασίες.

