Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή και στήριξη του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ στις κάλπες των ευρωεκλογών, απηύθυνε από την Πάτρα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του ομιλίας, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σημείωσε ότι «κάθε ψήφος στο ΚΚΕ, την επόμενη μέρα θα βρεθεί εκεί που τη χρειάζεστε: Στη συλλογική διεκδίκηση για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια, για δωρεάν Υγεία και Παιδεία, για να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους».

Αναφερόμενος στην σταθερότητα, με την οποία, όπως σημείωσε «εκβιάζει τον λαό η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης», ένα πράγμα σημαίνει: να μπορεί ανενόχλητη να κλιμακώσει τα αντιλαϊκά μέτρα την επόμενη μέρα».

Και πρόσθεσε: «Το λένε και μόνοι τους. Αν δεν πετύχουν ψηλά ποσοστά, θα έχουν τον λαό στον δρόμο να διαμαρτύρεται και θα “τρομάξουν” οι επενδυτές! Μάλλον θα εννοούν αυτούς που στέλνουν ραβασάκια στους εργαζόμενους, εκβιάζοντάς τους ότι πρέπει να ψηφίσουν, όχι μόνο τη ΝΔ, αλλά σίγουρα κάποιο κόμμα που είναι υπέρ της ΕΕ, αλλιώς θα υπάρχουν – λένε - περιπέτειες.

Σε περιπέτειες όμως, μας έχετε βάλει όλοι εσείς, πολιτικοί αγύρτες! Πώς αλλιώς να μάς το πουν, ότι αυτό που πραγματικά φοβίζει όσους εκμεταλλεύονται τον εργαζόμενο λαό, είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ και των αγώνων του λαού;

Για το ενδεχόμενο χαμηλής προσέλευσης στις κάλπες, σημείωσε ότι «η αποχή από τις εκλογές δεν στέλνει κανένα μήνυμα καταδίκης της κυβέρνησης και της ΕΕ. Η αποχή είναι τελικά «λευκή επιταγή», ανοχή σε αυτήν την απάνθρωπη πολιτική. Γι' αυτό ποτέ δεν ίδρωσε το αυτί καμίας κυβέρνησης, πουθενά στον κόσμο, από το υψηλό ποσοστό της αποχής.

Και κάλεσε τους πολίτες για μαζική συμμετοχή και ενίσχυση του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ χαρακτηρίζοντας το κόμμα ως διαχρονικό αντίπαλο της πολιτικής αυτής. Και πρόσθεσε: «Να τους βάλουμε όλους αυτούς σε περιπέτειες, σε περιδίνηση για να μπορέσει ο λαός να ανασάνει, να βγει δυναμικά στο προσκήνιο. Μόνο έτσι μπορεί να κοπεί πραγματικά ο αέρας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για να δεχθεί πλήγμα η αλαζονεία τους, πρέπει πρώτα από όλα να δεχτεί πλήγμα, να αποδοκιμαστεί, η πολιτική τους, η πολιτική της ΕΕ».

Χαρακτήρισε χαμένη οποιαδήποτε ψήφο σε κόμματα που, μαζί με τη ΝΔ, δοξάζουν και ωραιοποιούν την ΕΕ και στηρίζουν τις κατευθύνσεις της, σημειώνοντας ότι «αποτελούν τους «χρυσούς» χορηγούς για τις αντιλαϊκές πολιτικές και η “αντιπολίτευση” που κάνουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, πάντα με τις οδηγίες και τους «μέσους όρους» της ΕΕ στο χέρι, σαν ευαγγέλιο, είναι βγαλμένη από τα πιο τρελά τους όνειρα».

Προσέθεσε επίσης ότι :«δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα χαμένα χρόνια και νέες αυταπάτες» επισημαίνοντας ότι «τα περί «προοδευτικής εναλλακτικής» μέσα σε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα, μέσα στην ΕΕ των λόμπι, των μονοπωλίων και των πολέμων, που αναμασούν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, είναι ένας νέος γύρος κοροϊδίας του λαού. Κανένα συγχωροχάρτι δεν πρέπει να δώσει σε παλιές αμαρτίες κομμάτων, όπως το ΠΑΣΟΚ των τριών μνημονίων, της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και τον Καρατζαφέρη».

Και σημείωσε: «Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι μαζί κατήργησαν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τον 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, έκλεισαν νοσοκομεία, έκοψαν συντάξεις;

Θα πρέπει να τα θυμάται ο κ. Ανδρουλάκης που ήρθε και μίλησε πριν λίγες μέρες εδώ στην Πάτρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Άλλωστε, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ήταν όταν κάθονταν όλοι τους στις ίδιες υπουργικές καρέκλες με τον Μητσοτάκη, τον Άδωνι, τον Βορίδη και τα άλλα τα παιδιά. Αυτούς που τώρα υποτίθεται ότι θα διώξει...»

Ο κ. Κουτσούμπας ζήτησε «να μην δοθεί κανένα συγχωροχάρτι στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που συγκυβέρνησαν με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ και πήγαν τον ΦΠΑ στο 24%, έκοψαν το ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, έδωσαν τα δάνεια του κόσμου στα κοράκια των funds, πούλησαν λιμάνια και αεροδρόμια».

Και επεσήμανε ότι «όλοι μαζί ακολούθησαν αυτή την πορεία, πάντα στο όνομα των “αναγκαίων συμβιβασμών”, του “μικρότερου κακού” και της “κυβερνησιμότητας”. Αυτή είναι, όμως, η πορεία που αναγκαστικά οδηγεί τελικά, στο να ψάχνεις έναν κλώνο του Μητσοτάκη μπας και καταφέρει να αναμετρηθεί με τον κανονικό Μητσοτάκη…Και τον βρήκανε στον εφοπλιστή εξ Αμερικής, τον κ. Κασσελάκη.

Δεν ξεχνάμε ποιοι ξέπλυναν όλη την αντιλαϊκή πολιτική, την αναβάπτισαν με την ταμπέλα του «αυτονόητου», έδωσαν τελικά αέρα στα πανιά της ΝΔ, και έφεραν τον Μητσοτάκη “καβάλα στο άλογο” να μας κουνάει το δάχτυλο.

Αυτοί είναι που μας λένε και σήμερα ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική πέρα από τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού, την ΕΕ των μονοπωλίων, την «ιερά αμυντική συμμαχία» του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στον κ. Βελόπουλο και την κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε “διάττοντες αστέρες” του συστήματος, που το μόνο που κάνουν είναι να στήνουν λαϊκίστικα σόου στη Βουλή, για να κρύψουν τη συμφωνία τους στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ και να ισοφαρίσουν δήθεν την ανυπαρξία τους από τους αγώνες του λαού μας και τις ζωντανές κοινωνικές διεργασίες».

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «η ψήφος στο ΚΚΕ, είναι ψήφος για πιο επιθετικούς αγώνες για κάθε ανάγκη των εργαζομένων, για να αποσπάσουμε περισσότερες κατακτήσεις σήμερα και να δυναμώσει η προοπτική για τις ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος».

Κάλεσε τους πολίτες να μετατρέψουν τις εκλογές στη μεγαλύτερη αντιπολεμική διαδήλωση σημειώνοντας χαρακτηριστικά «Να ρίξετε στην κάλπη το μόνο ψηφοδέλτιο που γράφει με μεγάλα γράμματα: «Όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών» και «λευτεριά στην Παλαιστίνη». Και αυτό είναι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Για να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς».

Σημείωσε επίσης ότι ο λαός πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει, με τα κλειδιά της ανάπτυξης και της οικονομίας στα δικά του χέρια, με τη δική του εξουσία, σε μία κοινωνία απαλλαγμένη από τις δεσμεύσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Και κατέληξε: «Να είστε σίγουροι ότι πολλοί θα ήθελαν να είχαν ξεμπερδέψει με όλα αυτά, να μην ακούγονται καν, να μην αμφισβητεί κανείς τις βασικές επιλογές τους. Αλλά δεν τους έχει περάσει και ούτε πρόκειται. Γιατί εδώ υπάρχει δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και την Κυριακή θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

