Ανδρουλάκης: Η αποδοκιμασία της κυβέρνησης πρέπει να εκφραστεί με αντιπολίτευση

«Η Κυριακή είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα. Άλλο είναι η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να επικαλείται το 41% για την ακρίβεια, τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τα emails. Και άλλο τη Δευτέρα να έχει πάρει ένα αυστηρό μήνυμα από τον λαό ότι “μέχρι εδώ με την αλαζονεία σας και την ασυδοσία σας” και συγχρόνως αυτή η αποδοκιμασία να έχει εκφραστεί μέσα από τη σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση, που φιλοδοξώ να είμαστε εμείς, με τα στελέχη μας, το πρόγραμμά μας και ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο» προσδιόρισε ως αιτούμενο της ευρωκάλπης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ΟΡΕΝ.

«Πρέπει την Κυριακή και λόγω των ευρωπαϊκών δεδομένων να στηριχθεί η ελληνική και η ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Είναι οι λογικές, ρεαλιστικές, προοδευτικές δυνάμεις, που μπορούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργήσουν θετικές εξελίξεις με το Ταμείο Ανάκαμψης, τον ευρωστρατό, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυριαρχίας. Και στην Ελλάδα να υπάρχει, επιτέλους, μια σοβαρή, αξιόπιστη δύναμη για να αντιμετωπίσει την αλαζονεία και την ασυδοσία της κυβέρνησης. Κι έρχεστε και μου λέτε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μα, ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σήμερα είναι ο χρυσός χορηγός. Άλλο το ότι έχει μια ασυλία ο κ. Κασσελάκης» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στην άρνηση της ΕΥΠ να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε: «Αυτή είναι η Ελλάδα του 2024 με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι η Ελλάδα όπου οι μυστικές υπηρεσίες αρνούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Αυτές οι πρακτικές μας οδηγούν δεκαετίες πίσω και μακριά από τον σκληρό πυρήνα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διάκρισης των εξουσιών όλων των κεντρικών ευρωπαϊκών κρατών, όλων των προηγμένων δημοκρατιών της Ευρώπης. Έχει τεράστια ευθύνη ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να απολογηθεί και πρέπει να απαντήσει ως πολιτικός προϊστάμενος. Περιμένω από τους συναδέλφους σας τις επόμενες ώρες να τον ρωτήσουν. Ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ δέχεται στο κράτος, που κυβερνά να μην εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας. Αυτό είναι το τόσο απλό ερώτημα, περιμένω να ερωτηθεί από τους συναδέλφους σας. Προφανέστατα φοβάται η ΕΥΠ ότι μόλις μου δώσει ένα επίσημο χαρτί θα συνεχίσω τον δικαστικό μου αγώνα και θα βρουν αυτό που τους αξίζει από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Για αυτό, να το πω λαϊκά πουλάνε τρέλα».

Για τις αήθεις επιθέσεις του κ. Κασσελάκη, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε με νόημα: «Μου το λέει αυτό ο πρώην ακραιφνής οπαδός του Μητσοτάκη. Αν πάρει ο λαός να διαβάσει τα άρθρα που έχει γράψει ο κ. Κασσελάκης υπέρ του κ.Μητσοτάκη, δεν νομίζω να τον θεωρεί αξιόπιστο αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω που βρίσκει αυτή την αλαζονεία».

Στον απόηχο της συζήτησης για το πόθεν έσχες του κ. Κασσελάκη, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Αυτή τη στιγμή, μια – δύο μέρες πριν τις εκλογές, αντί να συζητάμε την ακρίβεια, τα προβλήματα της κοινωνίας, συζητάμε το πόθεν έσχες του κ. Κασσελάκη, τα πανάκριβα αυτοκίνητα, τα πλούσια σπίτια. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός; Είναι και αυτά θέματα, αλλά ας τα συζητούσαμε πριν. Αυτό βοηθά τον κ. Μητσοτάκη. Και πάω στην ουσία. Βολεύει τον κ. Μητσοτάκη ο κ. Κασσελάκης».

Θύμισε μάλιστα ότι «εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που θέλει να είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα μπει στη Βουλή το 2027. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έχει τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα επόμενα τρία χρόνια στη Βουλή».

Ως προς την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Καλώ τα πρόσωπα της γενιάς μου και των μεγαλύτερων γενεών να ξαναφτιάξουμε το κοινό μας σπίτι, αλλά πάντα με πολιτικούς όρους. Δεν πρόκειται, όμως, να ξεκινήσω μία διαπραγμάτευση με ανθρώπους που ιδεολογικά και πολιτικά δεν έχω καμία σχέση και θα είναι απολύτως αποτυχημένη. Αλλά με ανθρώπους που έχουμε κοινές αγωνίες για να υπάρξει ένας πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, έχω δεσμευτεί».

Τέλος, σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τόνισε: «Ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μη έγκαιρης υλοποίησης της τηλεδιοίκησης, άρα της σύμβασης 717, με την τραγωδία που στοίχισε σε 57 συνανθρώπους μας τη ζωή τους. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα για την τηλεδιοίκηση τα “γαλάζια” παιδιά και όσοι έχουν εμπλοκή στη μη υλοποίηση του έργου και σε σημεία διαφθοράς, θα την πληρώσουν πολύ ακριβά».

«Ένας από τους λόγους που έχουμε τεράστια αποχή, είναι γιατί εκατομμύρια Έλληνες ξέρετε τι λένε; Η πολιτική και οικονομική ελίτ ζει σε ένα πέπλο ατιμωρησίας, είναι όλοι μακριά από τη δικαιοσύνη, όλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να μην την πληρώνουν ποτέ. Όχι, πρέπει επιτέλους να την πληρώσουν οι υπεύθυνοι των σκανδάλων και της διαφθοράς» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

