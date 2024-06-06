Ρόδος: Συνελήφθη Νορβηγός που έβαλε αγγελία για νεαρά κορίτσια έξω από Λύκειο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι της Πέμπτης, ένας Νορβηγός που ζει στη Ρόδο, ο οποίος είχε όπως όλα δείχνουν αναρτήσει την άθλια αγγελία έξω από σχολικό συγκρότημα (Λύκειο) της Ρόδου, αναζητώντας... παρέα έναντι 15 ευρώ.

Γονείς που εντόπισαν την αγγελία, ενημέρωσαν αμέσως την υποδιεύθυνση ασφάλειας Ρόδου, στελέχη της οποίας κλιμάκωσαν ελέγχους για τη σύλληψή του.

Ο εντοπισμός του έγινε σήμερα το μεσημέρι, μετά από συντονισμένες έρευνες σε όλη την πόλη.

Πρόκειται για έναν Νορβηγό που ζει στο νησί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για προσέλκυσή ανηλίκων με σκοπό τις γενετήσιες πράξεις.

Αύριο αναμένεται να προσαχθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για να ακολουθηθεί σε βάρος του η προβλεπόμενη από τις διατάξεις διαδικασία.

Να σημειωθεί ότι η αγγελία προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γονείς του σχολείου, καθώς κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχετικό μήνυμα που εφιστούσε την προσοχή τους.

Στην "αγγελία" που ανήρτησε μπροστά από Λύκειο της Ρόδου, ο αλλοδαπός έγραφε:

"Αναζητώ αδύνατη, κοντή μαθήτρια για να μου κάνει παρέα σε περίπατο για δύο ώρες. -Να φορά μπικίνι και σορτσάκι -Μη καπνίστρια. 15 ευρώ.

Συνάντησέ με μπροστά από την Ταβέρνα ... Πέμπτη στις 13:00"

