Ο Δημήτρης Ιτούδης έδωσε μεγάλη συνέντευξη στο bhbasket.ba, όπου αναφέρθηκε σε πολλά θέματα όσον αφορά την Ευρωλίγκα αλλά και τη δική του πορεία στους πάγκους.



Μεταξύ άλλων, δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον Παναθηναϊκό για τον τρόπο με τον οποίο κατέκτησε την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ ρωτήθηκε για τη φημολογία περί συμφωνίας του με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως ο ατζέντης του μιλάει με διάφορες ομάδες και πως ακόμη δεν υπάρχει κάτι οριστικό.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Μετά από 13 χρόνια, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ξανά στο Final four και κέρδισε. Ήταν πολύ δύσκολο να φτιάξεις ομάδα από την αρχή και να φτάσεις στον τελικό και να κατακτήσεις αυτόν τον τίτλο. Δύο διαφορετικά παιχνίδια έγιναν στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό με τη Ρεάλ. Στον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ήταν κυρίαρχος και προηγήθηκε στην αρχή με μεγάλη διαφορά. Στον τελικό, επέστρεψε μετά το -14 και κέρδισε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι σημαντικό με τέτοια Ρεάλ που κυριάρχησε σε όλη την Ευρωλίγκα να είναι μαζί της και ήταν μέσα στο παιχνίδι, βρισκόταν στο -6 στο ημίχρονο.Όταν το παιχνίδι πήγαινε άσχημα, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, οι Σλούκας, Ναν και Λεσόρ, που παίζουν εκπληκτικά από την αρχή της σεζόν, έλαμψαν στον Παναθηναϊκό μαζί με όλους τους άλλους. Παράγοντες ήταν οι Καλαϊτζάκης, Παπαπέτρου, που έπαιξαν έξοχα απέναντι στη Μακάμπι στα playoffs. Για να μην ξεχνάμε τον Γκραντ που είναι βασικός σε άμυνα και επίθεση. Έβαλε δύο τρίποντα στην αρχή του παιχνιδιού όταν η Ρεάλ ήθελε τακτικά να περάσει κάτω από το πικ εν ρολ, για να ρισκάρει το σουτ του, αλλά πέτυχε δύο τρίποντα. Η Ρεάλ έβαλε όλα τα τρίποντα κόντρα στον Ολυμπιακό όταν οι παίκτες της ήταν ελεύθεροι. Στον τελικό έχασε πολλά ανοιχτά τρίποντα και ο Παναθηναϊκός είχε παίκτες που έβαλαν μεγάλα σουτ. Τους συγχαίρω λοιπόν μέσα από την καρδιά μου».«Είμαι ελεύθερος και είπα, ο ατζέντης μου εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση για να μιλήσει με κάποιες ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον. Προς το παρόν δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Επίσημο δεν υπάρχει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.