Διαώστες κυκλοφορούν με Ηealth Taxi στη Θεσσαλονίκη

Τα Health Taxi είναι τέσσερα ταξί, που κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη και στο πορτ μπαγκάζ μεταφέρουν έναν απινιδωτή. Ο οδηγός τους είναι εκπαιδευμένος διασώστης και παρέχουν τη βοήθειά τους όλο το 24ωρο.

Πέρυσι ήταν δύο, φέτος έγιναν τέσσερις οι απινιδωτές, που κυκλοφορούν όλη την ημέρα μέσα στα αυτοκίνητα της taxiway.

Όποιος χρειαζεται βοήθεια, μαζί με το ασθενοφόρο, μπορεί να πληκτρολογήσει το νούμερο 18300, να πει τη λέξη “ΕΠΕΙΓΟΝ” και να σπεύσει στο σημείο ο οδηγός ταξί, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος διασώστης.

Η ιδέα να εξοπλιστούν τα ταξί του συνεταιρισμού taxiway με απινιδωτές και να εκπαιδευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών οι οδηγοί, ήρθε όταν ένας συνάδελφος υπέστη ανακοπή εν ώρα εργασίας

