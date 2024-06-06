Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διαώστες κυκλοφορούν με Ηealth Taxi στη Θεσσαλονίκη- Δείτε βίντεο

Πέρυσι ήταν δύο, φέτος έγιναν τέσσερις οι απινιδωτές, που κυκλοφορούν όλη την ημέρα μέσα στα αυτοκίνητα της taxiway.

Διαώστες κυκλοφορούν με Ηealth Taxi στη Θεσσαλονίκη

Τα Health Taxi είναι τέσσερα ταξί, που κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη και στο πορτ μπαγκάζ μεταφέρουν έναν απινιδωτή. Ο οδηγός τους είναι εκπαιδευμένος διασώστης και παρέχουν τη βοήθειά τους όλο το 24ωρο.

Πέρυσι ήταν δύο, φέτος έγιναν τέσσερις οι απινιδωτές, που κυκλοφορούν όλη την ημέρα μέσα στα αυτοκίνητα της taxiway.

Όποιος χρειαζεται βοήθεια, μαζί με το ασθενοφόρο, μπορεί να πληκτρολογήσει το νούμερο 18300, να πει τη λέξη “ΕΠΕΙΓΟΝ” και να σπεύσει στο σημείο ο οδηγός ταξί, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος διασώστης.

Η ιδέα να εξοπλιστούν τα ταξί του συνεταιρισμού taxiway με απινιδωτές και να εκπαιδευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών οι οδηγοί, ήρθε όταν ένας συνάδελφος υπέστη ανακοπή εν ώρα εργασίας

Πηγή: ΕΡΤ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark