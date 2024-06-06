Μένει στην Μπασακσεχίρ για 2 ακόμη χρόνια ο Πέλκας!

Κάτοικος Τουρκίας θα παραμείνει τελικά ο Δημήτρης Πέλκας.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, που ακούστηκε για ελληνικές ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ανανέωσε για δύο ακόμη χρόνια τη συνεργασία του με την Μπασακσεχίρ, στην οποία θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Με την τουρκική ομάδα, ο Πέλκας έκανε φέτος 25 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, όντας πολύ θετικός με 7 γκολ και 5 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή μας Δημήτρη Πέλκα που λήγει παρατείνεται για άλλα 2 χρόνια. Ευχόμαστε συνεχείς επιτυχίες στον σύλλογό μας στον Έλληνα ποδοσφαιριστή μας, ο οποίος τράβηξε την προσοχή με την αφοσίωση και τον αγώνα του στο γήπεδο από την ημέρα που έφτασε».

