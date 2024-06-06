Δίνει 30 εκατ. ευρώ στη Σοσιεδάδ για τον Μερίνο η Μπαρτσελόνα

Μετά και την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, αλλά και την πρόσληψη του Χάνσι Φλικ, η Μπαρτσελόνα προετοιμάζει την επόμενη ημέρα της, τσεκάροντας το μεταγραφικό παζάρι για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της καταλανικής «Sport», οι «μπλαουγκράνα»... καίγονται για την ενίσχυσή τους στις θέσεις του άξονα, έχοντας ξεχωρίσει την περίπτωση του Μικέλ Μερίνο!

Ο 27χρονος Ισπανός χαφ αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2018 στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, όντας εκ των κινητήριων «μοχλών» των Βάσκων, μετρώντας φέτος 45 συμμετοχές με 8 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται στο εν λόγω ρεπορτάζ, οι Καταλανοί είναι έτοιμοι να προσφέρουν 25 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα 5 σε μορφή bonus στη Σοσιεδάδ, ώστε να αποκτήσουν τον έμπειρο αμυντικό χαφ, εκμεταλλευόμενοι φυσικά και το γεγονός πως το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2025.

