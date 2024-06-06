Τα τελευταία νέα της ΑΕΚ μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης, που αναφέρθηκε στην αγωνία που υπάρχει για την κατάσταση του Λιβάι Γκαρσία.



Ο 26χρονος επιθετικός τραυματίστηκε σε αγώνα της εθνικής του ομάδας και φαίνεται πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση, με τον ρεπόρτερ να εξηγεί πως στις τάξεις της Ένωσης δεν θέλουν να σκέφτονται ούτε γι' αστείο το ενδεχόμενο να χάσει μέρος της προετοιμασίας της ομάδας.



Μάλιστα, υπενθύμισε πόσο διαφορετικά εξελίχτηκε για τον Λιβάι η σεζόν 2023/24, όταν δεν έκανε ολοκληρωμένη προετοιμασία σε σχέση με την προηγούμενη.



Από εκεί και πέρα, σχολίασε τα σενάρια για μεταγραφές αλλά και αποχωρήσεις, τονίζοντας πως δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια πρόταση λόγω και της παρουσίας «κιτρινόμαυρων» στο Euro.

