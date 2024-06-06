Λογαριασμός
Εμφατικό break της Φενέρ στην Εφές με… μαέστρο Καλάθη

Εντυπωσιακή πρεμιέρα από τη Φενέρμπαχτσε στους τελικούς, καθώς επικράτησε 85-74 της Αναντολού Εφές, με πρωταγωνιστή και τον Νικ Καλάθη!

Καλάθης

Με το… δεξί και με εμφατικό τρόπο έκανε πρεμιέρα στους τελικούς του πρωταθλήματος η Φενέρμπαχτσε!

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κυριάρχησε της Αναντολού Εφές, την οποία νίκησε με το άνετο 85-74!

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο από την πρώτη περίοδο, παίρνοντας διψήφιες διαφορές και ολοκληρώνοντας την τρίτη στο +20 (51-71). Ο δεύτερος τελικός θα γίνει ξανά στο «Σινάν Ερντέμ» το προσεχές Σάββατο (8/6, 20:30).


Πρώτος σκόρερ για τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ με 28 πόντους, με τον Ντισόν Πιέρ να προσθέτει άλλους 16π. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Νικ Καλάθη με 8π., 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε 4π., 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ εκτός δωδεκάδας ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Από την Εφές, ξεχώρισε ο Ερτσάν Οσμανί με 18 πόντους, ενώ από 16π. είχαν οι Σέιν Λάρκιν και Ντάνιελ Οτούρου.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 36-51, 51-71, 74-85

Πηγή: sport-fm.gr

