Εμφατικό break της Φενέρ στην Εφές με… μαέστρο Καλάθη

Με το… δεξί και με εμφατικό τρόπο έκανε πρεμιέρα στους τελικούς του πρωταθλήματος η Φενέρμπαχτσε!
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κυριάρχησε της Αναντολού Εφές, την οποία νίκησε με το άνετο 85-74!
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο από την πρώτη περίοδο, παίρνοντας διψήφιες διαφορές και ολοκληρώνοντας την τρίτη στο +20 (51-71). Ο δεύτερος τελικός θα γίνει ξανά στο «Σινάν Ερντέμ» το προσεχές Σάββατο (8/6, 20:30).
Maç sonu bizim takım! 💛💙#YellowLegacy pic.twitter.com/T9axXDpV28— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 6, 2024
Πρώτος σκόρερ για τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ με 28 πόντους, με τον Ντισόν Πιέρ να προσθέτει άλλους 16π. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Νικ Καλάθη με 8π., 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε 4π., 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ εκτός δωδεκάδας ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Από την Εφές, ξεχώρισε ο Ερτσάν Οσμανί με 18 πόντους, ενώ από 16π. είχαν οι Σέιν Λάρκιν και Ντάνιελ Οτούρου.
Τα δεκάλεπτα: 16-22, 36-51, 51-71, 74-85
