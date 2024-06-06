Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι δεν θα απένειμε χάρη στον γιο του Χάντερ, ο οποίος δικάζεται στο Ντέλαγουερ με την κατηγορία ότι παραβίασε τον νόμο που απαγορεύει σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών να έχουν στην κατοχή τους όπλα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, ο Μπάιντεν απάντησε «ναι» όταν ρωτήθηκε αν θα απέκλειε την πιθανότητα να απονείμει χάρη στον Χάντερ. Απάντησε επίσης «ναι» στην ερώτηση εάν θα δεχτεί το αποτέλεσμα της δίκης, που ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα.

Ο Χάντερ Μπάιντεν έχει δηλώσει αθώος σε τρεις κατηγορίες ότι δεν αποκάλυψε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών όταν αγόρασε ένα περίστροφο το 2018 και ότι κατείχε παράνομα το όπλο επί 11 ημέρες. Εάν κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες μπορεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 25 ετών, αν και συνήθως οι ποινές για τέτοια αδικήματα είναι μικρότερες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

