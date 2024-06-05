«Δεν άκουσα και δεν με ενδιαφέρει να ακούσω τις διαβολές που συστηματικά εκτόξευαν όσοι μας κατηγορούσαν για το ότι δεν βάζαμε στις φυλακές πολιτικούς αντιπάλους, δε μοιράζαμε τα 37 δισ. για να μας ψηφίσουν οι πολίτες, δεν ταυτιζόμασταν στο ύφος και το ήθος της διακυβέρνησης με το τοξικό υπόδειγμα της πολιτικής όπως για την μη ίδρυση "κόκκινων" προπαγανδιστικών μίντια αλλά και για άλλα πολλά», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο τέως πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θανάση Οικονόμου κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στην Επιτροπή ελέγχου «πόθεν έσχες» της Βουλής.

«Μόνο που τότε δεν περιλαμβάνανε τον σ. Αλέξη Τσίπρα ως συμμέτοχο στην αυτοϋπονόμευση. Η λέξη ηγεμονία και η θεσμική προσήλωση ήταν πάντα ξένες σε όσους υποτιμούσαν την σκληρή πολιτική σύγκρουση, προκρίνοντας την προσωπική ανένδοτη δήθεν αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πέντε χρόνια μετά όλοι έχουν καταλάβει ποια ήταν η σωστή άποψη απέναντι στην τοξικότητα και την καθεστωτική νοοτροπία που στήριξε την κυριαρχία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής», σημειώνει και συνεχίζει:

«Κατά τα άλλα είναι τοις πάσι γνωστό ότι η Επιτροπή Πόθεν Έσχες αποτελείται από δικαστικούς κατά πλειοψηφία. Επίσης, είναι γνωστό ότι δεν νοείται καμία παρέμβαση, πέραν του θεσμικού τους ρόλου, βεβαίως από τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής και από τους τότε πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Επιτροπής».

«Αυτά προς ενημέρωση και του κ. Κασσελάκη που προφανώς δεν έχει καμία γνώση πάνω σε ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Όσοι σιωπούν και είναι ακόμη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντήσουν. Όλοι και όλες κρινόμαστε και για τότε και για σήμερα», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

