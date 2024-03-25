Λογαριασμός
25η Μαρτίου: Επισκέψιμα τρία πλοία του Στόλου στο λιμάνι του Πειραιά

Πρόκειται για τη φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ, το υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και την πυραυλάκατο ΔΑΝΙΟΛΟΣ

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

Τρία πλοία του Στόλου βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά (ΟΛΠ) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να τα επισκεφθεί, με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Πρόκειται για τη φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ, το υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και την πυραυλάκατο ΔΑΝΙΟΛΟΣ.

Οι ώρες του επισκεπτηρίου είναι οι εξής:

– Για σήμερα Δευτέρα 25 Μαρτίου, από 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ..

Από το ΓΕΝ επισημαίνεται ότι η επιβίβαση στο υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ δεν επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών.

