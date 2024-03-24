Σήμερα είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών), Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ιερομάρτυρος Αρτέμονος επισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας.
Γιορτάζουν οι: Λωξάνδρα, Λωξάντρα, Ρωξάνη, Ρωξάνα, Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα, Άξιος, Άξια
Επίσης, η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης.
Ανατολή ήλιου: 06:21 - Δύση ήλιου: 18:40
Σελήνη 14 ημερών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.