Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Μαρτίου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά 

γιορτή σήμερα

Σήμερα είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών), Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ιερομάρτυρος Αρτέμονος επισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας. 

Γιορτάζουν οι: Λωξάνδρα, Λωξάντρα, Ρωξάνη, Ρωξάνα, Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα, Άξιος, Άξια

Επίσης, η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης. 

Ανατολή ήλιου: 06:21 - Δύση ήλιου: 18:40

Σελήνη 14 ημερών

