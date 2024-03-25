Σε σιωπηλή διαμαρτυρία, προχώρησαν οι συγγενείς της Κλαούντια Λάτα, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών πριν την έναρξη της παρέλασης για την 25η Μαρτίου.
Η οικογένεια της Κλαούντια στάθηκε απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, στον χώρο για την παρέλαση της εθνικής επετείου στην κεντρική πλατεία Λάρισας. Μπροστά ήταν η Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντια κρατώντας λίγα λουλούδια και ένα χαρτί που έγραφε με κεφαλαία τη λέξη «Δικαιοσύνη».
Πηγή: skai.gr
