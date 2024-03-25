Λογαριασμός
25η Μαρτίου: Σιωπηλή διαμαρτυρία από συγγενείς της Κλαούντια που σκοτώθηκε στα Τέμπη - Δείτε βίντεο

Η οικογένεια της Κλαούντια στάθηκε απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, στον χώρο για την παρέλαση

Σε σιωπηλή διαμαρτυρία, προχώρησαν οι συγγενείς της Κλαούντια Λάτα, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών πριν την έναρξη της παρέλασης για την 25η Μαρτίου.

Η οικογένεια της Κλαούντια στάθηκε απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, στον χώρο για την παρέλαση της εθνικής επετείου στην κεντρική πλατεία Λάρισας. Μπροστά ήταν η Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντια κρατώντας λίγα λουλούδια και ένα χαρτί που έγραφε με κεφαλαία τη λέξη «Δικαιοσύνη».

