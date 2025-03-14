25η Μαρτίου: Εντυπωσιακές οι δοκιμαστικές διελεύσεις αεροσκαφών και ελικοπτέρων

Εντυπωσιακές ήταν την Παρασκευή το πρωί οι δοκιμαστικές διελεύσεις αεροσκαφών (μαχητικά, πολιτικά, πυροσβεστικά) και ελικοπτέρων που πραγματοποιήθηκαν πάνω από την Αττική στο πλαίσιο της παρέλασης της 25η Μαρτίου.

Οι Αθηναίοι σήκωσαν τα κεφάλια τους, έχοντας την ευκαιρία να αντικρίσουν τις εντυπωσιακές εικόνες, παίρνοντας μόνο μια "πρόγευση" από τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου

Πηγή: skai.gr

