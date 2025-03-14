ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα και συλλήψεις μετά από ελέγχους για μαϊμού προϊόντα

Η παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έφερε πρόστιμα και συλλήψεις μετά από ελέγχους για αποθήκες απομιμητικών προϊόντων σε Αν. Μακεδονία - Θράκη και Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ -ΜΠΕ, ελέγχους στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Αττικής διενήργησαν στελέχη της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), του υπουργείου Ανάπτυξης την περίοδο από 11 έως 13 Μαρτίου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια αξιοποίησης πληροφοριών που προέκυψαν από την παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Εντοπίστηκαν σε αποθήκες 33.133 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (μπλουζάκια, φορμες, σορτς, κοσμήματα και αξεσουάρ) τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, τα οποία, μέσω συγκεκριμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης διακινούνταν σ'ολόκληρη την επικράτεια.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 331.000 ευρώ ενώ συνελήφθησαν δύο ημεδαποί με τις κατηγορίες περί πλαστογραφίας εμπορικών σημάτων κ απάτης και οι οποία παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σημαντική, όπως σημειώνεται από τη ΔΙΜΕΑ, ήταν η συμβολή της ΕΛΥΤ Θεσσαλονίκης - ΚΟΕ Ξάνθης και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης - Τμήμα Δίωξης και Εξιχνιασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Τα στελέχη της ΔΙΜΕΑ υπογραμμίζουν ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.