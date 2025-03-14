Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Δάφνης, ένας 56χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Δάφνης, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στο σπίτι του και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 28 γραμμ. κοκαΐνης,

• 936 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• το χρηματικό ποσό των 2.225 ευρώ,

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• αναλογική ζυγαριά,

• πλήθος νάιλον συσκευασιών και

• κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

