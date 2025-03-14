ΣτΕ: Για τις 28 Μαρτίου 2025 αναβλήθηκε η συζήτηση επί του νέου φορολογικού νόμου

Της Έλενας Γαλάρη

Στις 28 Μαρτίου θα εκδικαστούν τελικά οι προσφυγές που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικηγόροι, έμποροι, επιστήμονες οι οποίοι αντιδρούν στον νέο φορολογικό νόμο.

Οι προσφεύγοντες στρέφονται κατά της απόφασης του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή, προσδιορίζεται ο φόρος με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

Έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας είχαν συγκεντρωθεί δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, που διοργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών - Επιστημόνων - Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει κηρύξει καθολική αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους.

Αίτημα αναβολής υπέβαλαν όλοι οι φορείς που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.