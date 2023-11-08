Τους ακρίτες παραγωγούς τίμησαν φέτος τα 16α Βραβεία Ποιότητας του «Γαστρονόμου»

Στον ακριτικό Έβρο ταξίδεψαν φέτος για την τελετή βράβευσης τα 16α Βραβεία Ποιότητας. Η εκδήλωση που διοργάνωσαν ο «Γαστρονόμος» και η «Καθημερινή» φιλοξενήθηκε στις ιστορικές αποθήκες του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης, που από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα έχουν συνδεθεί με τον χαρακτήρα του λιμανιού της πόλης – ως πύλη εισόδου και εξόδου για ανθρώπους και εμπορεύματα και κατ’ επέκταση ως θεμελιώδες κύτταρο για την οικονομική ζωή της ευρύτερης περιοχής. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η A.E. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Παρευρέθησαν εκλεκτοί καλεσμένοι από την Αλεξανδρούπολη και όλη τη χώρα. Την παρουσίαση ανέλαβε ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Ψαρράς.

Φέτος, ο θεσμός των Βραβείων τίμησε αποκλειστικά ακρίτες. Ο «Γαστρονόμος» ταξίδεψε παντού: από τον Έβρο μέχρι την Κάσο, τις Πρέσπες και τη Χίο. Στις εσχατιές της πατρίδας μας ανακάλυψε παραγωγούς που δραστηριοποιούνται χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα, συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες. Ανθρώπους «φωτεινούς», δραστήριους και δυναμικούς, που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ποιότητα των τροφίμων που παράγουν, αλλά και για το ήθος τους, και που με το παράδειγμά τους λειτουργούν ως κίνητρο για άλλους νέους ανθρώπους ώστε να μείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους.

Σε ό,τι αφορά τις βραβεύσεις, το Τιμητικό Βραβείο δόθηκε στην Αγγελική Γιαννακίδου. Η ιδρύτρια και πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης είναι μια άοκνη θεματοφύλακας της θρακιώτικης παράδοσης, την οποία καταγράφει εδώ και δεκαετίες με σκοπό τη διατήρηση και την ανάδειξή της.

Το Βραβείο Παραγωγής Ελαιολάδου απονεμήθηκε στο Konos – Κτήμα Μιχελή, που δημιουργεί εδώ και τέσσερις γενιές στην εβρίτικη γη. Το Βραβείο Παραγωγής Μελιού ταξίδεψε φέτος στο Βόρειο Αιγαίο και στη Λήμνο, με παραλήπτη το Honey Hasapis.

Το Βραβείο Παραγωγής Τυροκομικού Προϊόντος απονεμήθηκε στο Τυροκομείο Βασίλα της Λέσβου για το εξαιρετικό λαδοτύρι του, ενώ το Βραβείο Παραγωγής Οίνου δόθηκε όχι σε ένα ούτε σε δύο, αλλά σε τέσσερα οινοποιεία από τη Λήμνο που επιμένουν με γηγενείς ποικιλίες και έχουν γίνει οι καλύτεροι διαφημιστές του τόπου τους: στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Limnos Wines, στο Οινοποιείο Γκαράλη, στο Κτήμα Χατζηγεωργίου και στο Limnos Organic Wines.

Το Βραβείο Προϊόντος Ευρείας Κατανάλωσης κέρδισαν οι Μύλοι Θράκης – Ι. Ουζουνόπουλος Α.Ε., ενώ το Βραβείο Επιχειρηματικότητας η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και η εταιρεία Mediterra S.A. Το Βραβείο «Εύη Βουτσινά», το οποίο δίνεται κάθε χρόνο σε παραγωγούς που φτιάχνουν μικρής παραγωγής, σπάνια και εκλεκτά τοπικά προϊόντα, πήγε αυτή τη χρονιά έως τα Δωδεκάνησα και το Τυροκομείο Κάσος – Ιωάννης Βοναπάρτης.

Οι ακριτικές λίμνες μας είχαν την τιμητική τους με δύο διακρίσεις: το Βραβείο Παραγωγής Οσπρίων απονεμήθηκε στην Prespa top, ενώ το Βραβείο Παραγωγής Κρέατος και Αλλαντικών στην Κerkini farm.

Τέλος, το Ειδικό Βραβείο απονεμήθηκε στην «κυρά του βράχου», τη Ρηνιώ Κατσοτούρχη-Θηραίου, μοναδική κάτοικο της Κινάρου και ένα ζωντανό σύμβολο του τι σημαίνει ακρίτας.

Η Καθημερινή και ο Γαστρονόμος προσέφεραν επίσης μία υποτροφία προπτυχιακού προγράμματος στο Κολλέγιο Perrotis της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σε φοιτητή ή φοιτήτρια από τον Έβρο. Η υποτροφία θα καλύψει και τα τέσσερα έτη σπουδών με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και ευχόμαστε αυτή η συμβολική κίνηση να δώσει την ευκαιρία σε έναν νέο άνθρωπο να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να αποκτήσει τις γνώσεις αυτές που θα συνεισφέρουν στην γεωργική ανάπτυξη του τόπου.

Η τελετή αφιερώθηκε στη μνήμη του μοναχού Επιφάνιου του Μυλοποταμινού, ενός αληθινού Γαστρονόμου που έκανε γνωστή την αγιορείτικη κουζίνα σε όλο τον κόσμο.

Το φετινό βραβείο το επιμελήθηκε το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.

Την τελετή απονομής ακολούθησε η γιορτή των σεφ του γαστρονόμου.

Θερμές ευχαριστίες στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης και σε όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους που τίμησαν την τελετή με την παρουσία τους. Ειδικές ευχαριστίες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στο Τελωνείο Αλεξανδρούπολης για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Τελωνείου για την εκδήλωση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς μας για την ένθερμη υποστήριξή τους: Lidl Ελλάς, Grecotel, Aegean, Θερμοκήπια Θράκης, AQUA Carpatica, Κωτσόβολος – Dixons South East Europe και Nespresso Professional.

Τέλος, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους εθελοντές φοιτητές του ΙΕΚ Ακμή Αλεξανδρούπολης για την πολύτιμη παρουσία και συνεισφορά τους.

