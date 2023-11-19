Οι 3 κλασικές χριστουγεννιάτικες συνταγές από διάσημους Έλληνες σεφ

Ακόμα και αυτοί που όλο τον υπόλοιπο χρόνο αντιστέκονται στο να καταναλώσουν γλυκά, αυτήν την εποχή συνήθως «παραστρατούν». Και όχι άδικα, αφού τώρα είναι η περίοδος που τα περισσότερα από τα αγαπημένα μας γλυκά είναι παντού γύρω μας. Εάν φέτος λοιπόν αποφάσισες να μην αγοράσεις τα αγαπημένα σου γλυκά και να δώσεις μια ευκαιρία στη δημιουργική σου πλευρά, εδώ θα δεις τις αγαπημένες μας κλασικές χριστουγεννιάτικες συνταγές.

Χριστουγεννιάτικες συνταγές φτιαγμένες από τρεις διάσημους Έλληνες σεφ, για να μην έχεις καμία αμφιβολία για το άψογο αποτέλεσμα. Και για να μην μπεις καν στο δίλλημα «κουραμπιές ή μελομακάρονο» εδώ θα δεις την τέλεια συνταγή για καθένα από αυτά!

Κουραμπιέδες, από τον Άκη Πετρετζίκη

Υλικά:

500 γραμμάρια βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

220 γραμμάρια ζάχαρη άχνη

1 βανιλίνη

1 κουταλιά του γλυκού ανθόνερο

30 γραμμάρια λικέρ πικραμύγδαλο, ή κονιάκ ή ρούμι

200-280 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ, ή χοντροκομμένο, ανάλατο και καβουρδισμένο

900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 πρέζα αλάτι

Για τη σύνθεση:

1 κουταλιά της σούπας ανθόνερο 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Στον κάδο του μίξερ βάλε το βούτυρο, την άχνη ζάχαρη και χτύπα σε δυνατή ταχύτητα με το φτερό για 10-15 λεπτά να αφρατέψει και να ασπρίσει το μείγμα. Πρόσθεσε τη βανίλια σε σκόνη, το ανθόνερο, το λικέρ πικραμύγδαλο και συνέχισε να χτυπάς. Αφαίρεσε τον κάδο από το μίξερ. Σπάσε το αμύγδαλο με τα χέρια σου για να το κάνεις τρίμμα και βάλε το σε ένα μπολ. Πρόσθεσε το αλεύρι, το αλάτι και βάλε το στον κάδο του μίξερ. Ανακάτεψε το μείγμα με μια κουτάλα, πολύ απαλά για να μην πέσει ο όγκος του μείγματος. Μόλις ομογενοποιηθούν τα υλικά ανακάτεψε με τα χέρια σου. Πλάσε μπαλάκια 30 γραμμαρίων το κάθε ένα και μετάφερε τα σε ταψί με λαδόκολλα. Πίεσε ελαφρά στο κέντρο με το δάχτυλό σου και ψήσε για 20-25 λεπτά. Ακολούθησε την ίδια διαδικασία για όλο το μείγμα. Βάλε μια στρώση από τους κουραμπιέδες στην πιατέλα σερβιρίσματος, ψέκασε με ανθόνερο και πασπάλισε με άχνη ζάχαρη. Ακολούθησε την ίδια διαδικασία για όλους τους κουραμπιέδες και σέρβιρε.

Μελομακάρονα, από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Υλικά:

240 γραμμάρια ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο

240 γραμμάρια ελαιόλαδο ελαφρύ

50 γραμμάρια κονιάκ

160 γραμμάρια χυμός φρέσκο πορτοκάλι

1 κουταλάκι του γλυκού κοφτό σόδα μαγειρικής

200 γραμμάρια ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη

1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο

2 κοφτά κουταλάκια του γλυκού κανέλα

ξύσμα από 2 πορτοκάλια ακέρωτα

900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κοφτά κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ

Για το σιρόπι:

400 γραμμάρια ζάχαρη

400 γραμμάρια νερό

400 γραμμάρια μέλι θυμαρίσιο

½ λεμόνι (ακέρωτο)

αλεσμένο φυστίκι Αιγίνης ή καρύδι

Εκτέλεση:

Κοσκίνισε πρώτα το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ σε μπολ. Άφησέ τα στην άκρη. Σε άλλο μπολ βάλε το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο, το κονιάκ, τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρίφαλο, το ξύσμα πορτοκαλιού. Με σύρμα τα ανακάτεψε καλά να διαλυθεί και να λιώσει η ζάχαρη. Διαλύεις τη μαγειρική σόδα στο χυμό, ανακάτεψε και τη ρίχνεις στο μείγμα. Ανακάτεψε με το σύρμα. Τέλος ρίξε μέσα το αλεύρι σταδιακά και ανακάτεψε με το σύρμα απαλά να το πάρει το μείγμα. Δεν παιδεύεις το μείγμα για πολύ ώρα αν θέλεις να βγουν αφράτα ώστε να ρουφήξουν σωστά το σιρόπι. Η ζύμη για μελομακάρονα πρέπει να είναι αφράτη λαδερή και απαλή. Αν έχεις χρόνο, άσε τη ζύμη σκεπασμένη για 15΄ στον πάγκο. Όσο πιο πολύ ξεκουράζεται, τόσο πιο ωραία πλάθονται μετά. Πάρε ένα κομμάτι ζύμης σε μέγεθος καρυδιού και ξεκίνα να τα πλάθεις. Τα τοποθετείς στο ταψί αραιά μεταξύ τους. Ελαφρά πατάς με πιρούνι την επιφάνεια τους και κάνεις σχέδια και τρυπούλες. Αυτό θα βοηθήσει να ρουφήξουν σωστά το σιρόπι αφού ψηθούν. Αφού πλάσεις τα δυο πρώτα ταψιά, τα βάζεις στο φούρνο. Ψήσε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στον αέρα για περίπου 25΄ στους 160 ºC. Είναι έτοιμα όταν ροδίσουν καλά και γίνουν τραγανά. Άλλωστε η μυρωδιά τους θα σου σπάσει τη μύτη. Τότε θα καταλάβεις ότι είναι έτοιμα. Τα αφήνεις να κρυώσουν καλά.

Για το σιρόπι

Βάλε το μέλι και τα υπόλοιπα υλικά σε κατσαρόλα και από την ώρα που θα πάρουν βράση, βράσε για 3΄. Ξάφρισε τον αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια του σιροπιού. Αφού βράσει το σιρόπι το αφήνεις σε χαμηλή θερμοκρασία. Η λυχνία της κουζίνας να είναι στο 1 ή στο 2, ίσα που να τρέμει και να σιγοβράζει το σιρόπι. Τα βουτάς στο σιρόπι λίγα λίγα κάθε φορά και τα αφήνεις για περίπου 20 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά. Έτσι μελώνουν σωστά, παραμένουν μελωμένα και αφράτα και στο στόμα διαλύονται χωρίς να είναι βαριά σκληρά και να στάζουν σιρόπια. Αν τα θέλεις πιο πολύ σιροπιασμένα, άπλωσέ τα όλα κοντά κοντά σε ένα ταψί και περίχυσέ τα με το σιρόπι σιγά σιγά. Άφησέ τα να τραβήξουν το σιρόπι και να ποτίσουν καλά. Αφού τα σιροπιάσεις, όπως ακόμα είναι ζεστά τα πασπαλίζεις με φιστικί Αιγίνης ψιλοκομμένο ή καρύδι.

Δίπλες, από τον Στέλιο Παρλιάρο

Υλικά:

200 γραμμάρια γάλα

200 γραμμάρια χυμός πορτοκάλι

200 γραμμάρια ελαιόλαδο

200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη

2 αυγά

1300 γραμμάρια αλεύρι

1 πορτοκάλι, το ξύσμα του

1,5 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

λάδι για το τηγάνισμα

Σιρόπι

500 γραμμάρια ζάχαρη

500 γραμμάρια νερό

Γαρνίρισμα

καρύδια τριμμένα για πασπάλισμα

μέλι

Εκτέλεση:

Ετοίμασε πρώτα το σιρόπι για να κρυώσει. Σε μία κατσαρόλα βράσε τη ζάχαρη με το νερό για 2 λεπτά (από όταν αρχίσει ο βρασμός). Χτύπα στο μίξερ με το εργαλείο για τις σκληρές ζύμες (γάντζο) το γάλα, το χυμό πορτοκαλιού, το ελαιόλαδο και τη ζάχαρη άχνη. Πρόσθεσε τα αυγά, το αλεύρι και το ξύσμα μαζί με τη σόδα. Ζύμωσε έως ότου γίνουν μία ελαστική ζύμη. (Μπορείς να ζυμώσεις τα υλικά και στο χέρι). Άσε τη ζύμη για 20 λεπτά περίπου να ξεκουραστεί και με έναν πλάστη άνοιξέ την σε λεπτό φύλλο πάχους 3 χιλιοστών. Κόψε λωρίδες ή τετράγωνα κομμάτια με ένα μαχαίρι και τηγάνισε σε καυτό λάδι σε μέτρια φωτιά. Με τη βοήθεια μιας τρυπητής κουτάλας δίπλωσε τις άκρες προς τα μέσα κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος. Βγάλε τις δίπλες σε απορροφητικό χαρτί. Όταν στραγγίξουν, τις βουτάς στο κρύο σιρόπι και τις σερβίρεις σε πιατέλα. Γάρνιρές τες με μέλι και καρύδια.

