Pumpkin pie για να αποχαιρετήσουμε… γλυκά το φθινόπωρο

Ο χειμώνας έρχεται σιγά – σιγά να πάρει τη θέση του φθινοπώρου, κι αυτό σημαίνει ότι η επίσημη εποχή του pumpkin spice τελείωνει. Αυτή είναι η ευκαιρία για μια τελευταία λαχταριστή και old-fashioned pumpkin pie.

Συστατικά (για 8 μερίδες)

Για τη ζύμη

2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις (250 γρ.)

2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¾ φλιτζάνι βούτυρο (170 γρ.), σε κύβους

6 κουταλιές της σούπας παγωμένο νερό

Για τη γέμιση

1 φλιτζάνι ζάχαρη (200 γρ.)

1 κουταλιά της σούπας αλεσμένη κανέλα

1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλεσμένο τζίντζερ

½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρύφαλλο

¾ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

3 μεγάλα αυγά

1 κονσερβοποιημένο πουρέ κολοκύθας (425 γρ.)

1 φλιτζάνι γάλα εβαπορέ (240 mL)

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε ελαφρά το αλεύρι, την κανέλα και το αλάτι. Χρησιμοποιώντας ένα μπλέντερ ζαχαροπλαστικής αναμιγνείουμε το αλεύρι με το βούτυρο. Προσθέτουμε το παγωμένο νερό, 1 κουταλιά της σούπας κάθε φορά, και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να αρχίσει να ενώνεται η ζύμη. Απλώνουμε τη ζύμη σε μια επιφάνεια εργασίας στρωμένη με 2 μεγάλα κομμάτια πλαστικής μεμβράνης. Αφού πλάσουμε τη ζύμη, την τοποθετούμε σ’ ένα ταψί και την τυλίγουμε με μεμβράνη. Αφήνουμε τη ζύμη στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά. Προθερμένουμε το φούρνο στους 220˚C. Σ’ ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε τη ζάχαρη, την κανέλα, το τζίντζερ, το γαρύφαλλο και το αλάτι. Σ’ ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά. Προσθέτουμε το μείγμα κολοκύθας και ζάχαρης-μπαχαρικών και χτυπάμε ελαφρά να ενωθούν. Χτυπάμε σιγά σιγά το εβαπορέ γάλα μέχρι να ενσωματωθεί. Μόλις κρυώσει η ζύμη, αλευρώνουμε ελαφρά μια καθαρή επιφάνεια. Ανοίγουμε τη ζύμη σε έναν γύρο πάχους ¼ ίντσας (6 mm). Διατηρούμε την επιφάνεια και τον πλάστη αλευρωμένα όσο χρειάζεται για να μην κολλήσει η ζύμη. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ένα ταψί πίτας 9½ ιντσών (24 cm). Τραβάμε τις άκρες στις πτυχώσεις του ταψιού. Ρίχνουμε τη γέμιση από πάνω. Ψήνουμε την πίτα για 15 λεπτά, στη συνέχεια μειώνουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 180˚C και ψήνουμε για άλλα 40 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για 2 ώρες. Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε με σαντιγί ή παγωτό.

