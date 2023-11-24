Pumpkin pie για να αποχαιρετήσουμε… γλυκά το φθινόπωρο

Ο χειμώνας έρχεται σιγά – σιγά να πάρει τη θέση του φθινοπώρου, κι αυτό σημαίνει ότι η επίσημη εποχή του pumpkin spice τελείωνει. Αυτή είναι η ευκαιρία για μια τελευταία λαχταριστή και old-fashioned pumpkin pie.
Συστατικά (για 8 μερίδες)
Για τη ζύμη
- 2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις (250 γρ.)
- 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα
- 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
- ¾ φλιτζάνι βούτυρο (170 γρ.), σε κύβους
- 6 κουταλιές της σούπας παγωμένο νερό
Για τη γέμιση
- 1 φλιτζάνι ζάχαρη (200 γρ.)
- 1 κουταλιά της σούπας αλεσμένη κανέλα
- 1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλεσμένο τζίντζερ
- ½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρύφαλλο
- ¾ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
- 3 μεγάλα αυγά
- 1 κονσερβοποιημένο πουρέ κολοκύθας (425 γρ.)
- 1 φλιτζάνι γάλα εβαπορέ (240 mL)
Εκτέλεση
- Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε ελαφρά το αλεύρι, την κανέλα και το αλάτι. Χρησιμοποιώντας ένα μπλέντερ ζαχαροπλαστικής αναμιγνείουμε το αλεύρι με το βούτυρο.
- Προσθέτουμε το παγωμένο νερό, 1 κουταλιά της σούπας κάθε φορά, και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να αρχίσει να ενώνεται η ζύμη.
- Απλώνουμε τη ζύμη σε μια επιφάνεια εργασίας στρωμένη με 2 μεγάλα κομμάτια πλαστικής μεμβράνης. Αφού πλάσουμε τη ζύμη, την τοποθετούμε σ’ ένα ταψί και την τυλίγουμε με μεμβράνη.
- Αφήνουμε τη ζύμη στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά.
- Προθερμένουμε το φούρνο στους 220˚C.
- Σ’ ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε τη ζάχαρη, την κανέλα, το τζίντζερ, το γαρύφαλλο και το αλάτι. Σ’ ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά. Προσθέτουμε το μείγμα κολοκύθας και ζάχαρης-μπαχαρικών και χτυπάμε ελαφρά να ενωθούν. Χτυπάμε σιγά σιγά το εβαπορέ γάλα μέχρι να ενσωματωθεί.
- Μόλις κρυώσει η ζύμη, αλευρώνουμε ελαφρά μια καθαρή επιφάνεια. Ανοίγουμε τη ζύμη σε έναν γύρο πάχους ¼ ίντσας (6 mm). Διατηρούμε την επιφάνεια και τον πλάστη αλευρωμένα όσο χρειάζεται για να μην κολλήσει η ζύμη.
- Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ένα ταψί πίτας 9½ ιντσών (24 cm). Τραβάμε τις άκρες στις πτυχώσεις του ταψιού. Ρίχνουμε τη γέμιση από πάνω.
- Ψήνουμε την πίτα για 15 λεπτά, στη συνέχεια μειώνουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 180˚C και ψήνουμε για άλλα 40 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για 2 ώρες.
- Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε με σαντιγί ή παγωτό.
Πηγή: Savoir Ville
