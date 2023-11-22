«Κλέψτε» ιδέες για το καλύτερο πρωινό με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες

Το πρωινό θεωρείται ότι είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, οπότε καλό θα ήταν να μην το παραλείπεις καθώς θα σου προσφέρει τόσα πολλά οφέλη για την υγεία σου, αλλά και για την ενέργεια που χρειάζεσαι μέσα στην ημέρα.

Δώσε προτεραιότητα στο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά πρωινό και ενθάρρυνε και τους δικούς σου ανθρώπους να κάνουν το ίδιο.

Βέβαια, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν με σιγουριά πως η κατανάλωση ενός καλού πρωινού είναι αληθινά λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για όλους. Παρόλα αυτά μπορεί να σου προσφέρει σημαντικά οφέλη. Ποια είναι αυτά; Τι είναι καλό, λοιπόν, να τρως το πρωί;

Αν διάβασες για τη μέθοδο 30/30/30 ξέρεις ήδη ότι: Η έρευνα δείχνει ότι η κατανάλωση 20-30 γραμμαρίων πρωτεΐνης ως μέρος του πρώτου γεύματος της ημέρας είναι ζωτικής σημασίας για τη βέλτιστη υγεία.

Ποια οφέλη σου προσφέρει ένα πρωινό;

Καλύτερη διαχείριση θερμίδων

Μικρότερος κίνδυνος καρδιακών παθήσεων

Πιο σταθερό σάκχαρο

Υψηλότερη απόδοση στην εργασία

Τι μπορεί να συμβεί εάν παραλείπεις συνεχώς το πρωινό σου;

Μειωμένη μνήμη και ικανότητα συγκέντρωσης

Κακή διάθεση και μειωμένες επιδόσεις στις δραστηριότητές

Κακή καρδιολογική υγεία

Αύξηση του σωματικού βάρους

Ακόμα, είναι καλό να γνωρίζεις πως εάν παραλείπεις το πρωινό σου, τότε πολύ πιθανόν αργότερα να φας περισσότερο μέσα στην ημέρα σου από το κανονικό. Σκέψου καλά λοιπόν πριν το κάνεις αυτό και φρόντισε να τρως καθημερινά ένα σωστό πρωινό ώστε να πάρεις την ενέργεια αλλά και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός σου, ώστε να λειτουργήσει σωστά και να αποδίδεις όπως πρέπει στην εργασία σου αλλά και όχι μόνο.

Τι τροφές όμως μπορείς να επιλέξεις για αυτό σου το γεύμα; Δες τις 15 καλύτερες τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη και ιδανικές για πρωινό σου:

Σολομός και αυγά

Τοστ με αβοκάντο & πέστο βασιλικού

Ομελέτα με τυρί Cottage

Πρωτεΐνη βρώμης μιας νύχτας

Σάντουιτς πρωινού στην κατάψυξη

Snickers Πρωτεϊνικά Smoothies

Ψημένα τάκος πρωινού

Αφράτα Pancakes από ρεβίθια

Λουκάνικο πρωινού με κοτόπουλο

Υγιεινά σάντουιτς με αυγά Muffin

Pancakes πρωτεΐνης

Smoothies πρωτεΐνης με φράουλα και μπανάνα

Γλυκοπατάτα πρωινό Burritos

Βαφλάκια πρωτεΐνης

Χυμός κράνμπερι

