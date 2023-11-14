Η συνταγή είναι πανεύκολη και θα είναι έτοιμα όλα σε χρόνο μηδέν. Ποια είναι τα βήματα;

Τι θα χρειαστείς για 25 μπισκότα:

1 φλιτζάνι φυστικοβούτυρο (240 γρ.) ½ φλιτζάνι ζάχαρη(100 γρ.) 1 αυγό

Εκτέλεση:

Προθέρμανε το φούρνο στους 180ºC (350ºF).

Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακάτεψε το φυστικοβούτυρο, τη ζάχαρη και το αυγό.

Πάρε μια κουταλιά ζύμη και την τύλιξέ τη σε μπάλα. Τοποθέτησε τις μπάλες μπισκότων σε ένα αντικολλητικό ταψί.

Για επιπλέον διακόσμηση και για να ψηθούν πιο ομοιόμορφα, ίσιωσε τις μπάλες μπισκότων πιέζοντας με ένα πιρούνι πάνω τους και στη συνέχεια, πίεσε ξανά από την άλλη γωνία ώστε να σχηματιστεί ένα μοτίβο σταυρού.

Ψήσε για 8-10 λεπτά ή μέχρι το κάτω μέρος των μπισκότων να ροδίσει. Αφαίρεσέ τα από το ταψί και άφησέ τα να κρυώσουν.

