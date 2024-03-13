Πικάντικες παπαρδέλες με μπρόκολο και αυγό

Αν έχεις βαρεθεί τις παπαρδέλες ραγού τότε δοκίμασε την παρακάτω συνταγή με τα απλά υλικά.

Tι θα χρειαστείς:

500 γρ. παπαρδέλες

4 κουταλιές της σούπας βούτυρο

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

3 κουταλιές της σούπας σάλτσα

1 κουταλιά της σούπας μέλι

1 κουταλιά της σούπας τσίλι

1 κουταλιά της σούπας λευκό miso

1/2 φλιτζάνι κρατημένο νερό μαγειρέματος

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 κουταλιά της σούπας τσίλι αποξηραμένο ή μπούκοβο

1 μπρόκολο, κομμένο σε μπουκίτσες

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

4 αυγά

Πώς θα το φτιάξεις:

Μαγείρεψε τις παπαρδέλες σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σάλτσα: Λιώσε το βούτυρο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Πρόσθεσε σκόρδο. Μαγείρεψε μέχρι να μαλακώσουν. Πρόσθεσε το μέλι, το τσίλι και το miso. Πρόσθεσε το νερό από τα ζυμαρικά που έχεις κρατήσει και άφησέ το να σιγοβράσει. Πρόσθεσε τα ζυμαρικά και συνέχισε να μαγειρεύεις για 3-5 λεπτά μέχρι η σάλτσα να επικαλύψει τα ζυμαρικά.

Σέρβιρε με το ψιλοκομμένο μπρόκολο και το αυγό πάνω από τα ζυμαρικά, με μια έξτρα δόση τσίλι.

