Η πιο νόστιμη mousse σοκολάτα που έχετε δοκιμάσει ποτέ…

Εύκολα υλικά, λίγο αλκοόλ και ιδιαίτερη διακόσμηση για να φτιάξεις την πιο νόστιμη και εύκολη mousse σοκολάτα.

Τι θα χρειαστείς:

200 γρ. μαύρη σοκολάτα 70%, ψιλοκομμένη

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

2 αυγά – ξεχωριστά ασπράδι από κρόκο

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη

2 κουταλιές της σούπας το αγαπημένο σου λικέρ

1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος (σαντιγί)

½ φλιτζάνι σοκολατένιες μπάλες Valhrona για διακόσμηση (προαιρετικά)

Πώς θα το φτιάξεις:

Βάλε τη σοκολάτα και το βούτυρο σε ένα πυρίμαχο μπολ πάνω από μια κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει. Ανακάτεψε μέχρι να λιώσει και να ομογενοποιηθεί, προσέχοντας να μην ακουμπάει η βάση του μπολ με το νερό. Χτύπησε τους κρόκους των αυγών με τη ζάχαρη άχνη και το αλκοόλ και στη συνέχεια χτύπησέ το στη σοκολάτα. Όσο λιώνει η σοκολάτα, χτύπησε τα ασπράδια μέχρι να σφίξουν και χτύπησε την κρέμα γάλακτος να σαντιγί. Ένωσε το τρίτο από τα ασπράδια στη σοκολάτα, πρόσθεσε τα υπόλοιπα ασπράδια και τη σαντιγί και δούλεψε προσεκτικά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Βάλε σε ποτήρια σερβιρίσματος και άφησε να κρυώσει για 3 ώρες (ή μέχρι όλη τη νύχτα) πριν το σερβίρεις. Άφησε σε θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά πριν το σερβίρεις πασπαλισμένο με μπαλάκια σοκολάτας.

