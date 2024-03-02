Σας έχουμε 4 υπέροχες συνταγές για pancakes και κρέπες

Από μια δυναμική ροζ στοίβα από pancakes που θα συγκεντρώσει likes στο Instagram μέχρι τις κρέπες με αλατισμένη καραμέλα, εδώ είναι μερικές από τις καλύτερες συνταγές για τηγανίτες και κρέπες για να φτιάξεις την επόμενη φορά που θες ένα super comfort πρωινό.

Αφράτες τηγανίτες μπανάνας με φυστικοβούτυρο

Χρόνος μαγειρέματος: 30 λεπτά

Συστατικά:

6 γεμάτες κουταλιές της σούπας απαλό φυστικοβούτυρο 1 μεγάλη μπανάνα 2 αυγα 120 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 50 ml γάλα (ή 50 γραμμάρια) 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη (συν επιπλέον)

Μέθοδος:

Τοποθετήστε 6 ατομικές κουταλιές της σούπας φυστικοβούτυρο στο πιάτο και βάλτε το στην κατάψυξη για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ενώ το φυστικοβούτυρο είναι στην κατάψυξη, πολτοποιήστε τη μπανάνα στον κάδο του μίξερ και στη συνέχεια ανακατέψτε τα αυγά και τη ζάχαρη άχνη, ακολουθούμενη από το αλεύρι και το γάλα. Τοποθετήστε το τηγάνι σε μέτρια φωτιά και αφήστε το να ζεσταθεί και μετά ρίξτε με κουτάλι τις πρώτες 3 τηγανίτες (2 κουταλιές της σούπας κουρκούτι για την καθεμία). Μόλις αρχίσουν να εμφανίζονται οι φυσαλίδες, τοποθετήστε λίγο από το φυστικοβούτυρο στο κέντρο κάθε τηγανίτας και καλύψτε με μια άλλη κουταλιά της σούπας ζύμη. Γυρίστε τις τηγανίτες και αφήστε τις να ψηθούν για περίπου ένα λεπτό πριν τις τοποθετήσετε σε ένα πιάτο. Επαναλάβετε ξανά τα βήματα 3-5 για την υπόλοιπη ζύμη, στοιβάζετε τις τηγανίτες σε ένα πιάτο, πασπαλίζετε με ζάχαρη άχνη και σερβίρετε.

Ροζ τηγανίτες

Χρόνος μαγειρέματος: 10 λεπτά

Συστατικά:

160 γρ μαγειρεμένο παντζάρι 200 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 100 ml γάλα 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ 50 ml στυμμένο μέλι 25 ml φυτικό λάδι 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας 2 μεγάλα αυγά 50 ml ροζ Gin

Μέθοδος:

Ψιλοκόβουμε τα παντζάρια και τα βάζουμε σε μπλέντερ μαζί με το γάλα, το λάδι, το μέλι, το άρωμα βανίλιας, τα αυγά και το τζιν. Δουλεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί. Κάνουμε μια λακκούβα με τα ξηρά υλικά και προσθέτουμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε τα υγρά υλικά. Για κάθε τηγανίτα, προσθέστε 4 κουταλιές της σούπας σε ένα τηγάνι και μαγειρέψτε για ένα λεπτό από κάθε πλευρά.

Τηγανίτες με αλατισμένη καραμέλα

Χρόνος μαγειρέματος: 20 λεπτά

Υλικά για τηγανίτα:

110 γρ αλεύρι Μια πρέζα αλάτι Μια πρέζα ζάχαρη 1 αυγό ελευθέρας βοσκής 1 κρόκος αυγού 280ml γάλα 2 κουταλιές της σούπας λάδι καρύδας

Υλικά για την καραμέλα με αλάτι:

320g ζάχαρη καρύδας 30 ml Νερό 250 ml κρέμα καρύδας 120g λάδι καρύδας 1 βανίλια ½ κουταλάκι του γλυκού θαλασσινό αλάτι

Μέθοδος:

Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το αλάτι και τη ζάχαρη Χτυπάμε σταδιακά το αυγό, τον κρόκο αυγού και το γάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν και να ενωθούν Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να ξεκουραστεί στο ψυγείο για 30 λεπτά Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι για τηγανίτες/κρέπα σε μέτρια φωτιά. Βουτάμε ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας στο λάδι και σκουπίζουμε γύρω από το τηγάνι Ρίχνουμε μια κουτάλα από τη ζύμη στο τηγάνι και περιστρέφουμε γύρω-γύρω φροντίζοντας να καλύψει τον πάτο Ρίχνουμε την υπόλοιπη ζύμη ξανά στο μπολ και τηγανίστε τη τηγανίτα για 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό. Αναποδογυρίζουμε προσεκτικά και ολοκληρώνουμε για άλλα 30 δευτερόλεπτα. Σύρουμε τη τηγανίτα σε ένα πιάτο και επαναλαμβάνουμε με το υπόλοιπο κουρκούτι

Για την καραμέλα:

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχαρη και το νερό και τα λιώνουμε σε χαμηλή φωτιά ανακατεύοντας απαλά. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία και αφήνουμε το σιρόπι ζάχαρης να πάρει βράση. (Μην ανακατεύετε τώρα γιατί θα εμφανιστούν κρύσταλλοι) Το σιρόπι ζάχαρης θα γίνει σιγά σιγά καραμέλα. (Είναι ένα μέτριο χρώμα μαόνι με κανονική ζάχαρη, αλλά η ζάχαρη καρύδας είναι ήδη σκούρα, οπότε πρέπει να περιμένουμε να πήξει ελαφρώς και μέχρι να μυρίσει το δωμάτιο καραμέλα) Γρήγορα, αλλά προσεκτικά, ρίχνουμε μέσα την κρέμα καρύδας και την ξαναχτυπάμε να γίνει λεία υφή καθώς η κρύα κρέμα θα κάνει την καραμέλα να πιάσει Χτυπήστε με το λάδι καρύδας, τη βανίλια και το αλάτι όταν ομογενοποιηθούν και ενωθούν. Μεταφέρετε σε ένα βάζο μαρμελάδας ή δύο για να κρυώσει. Αλείφετε το εσωτερικό της κρέπας σας με 2 καλές κουταλιές της σούπας αλατισμένη καραμέλα για να τη σερβίρετε.

Boozy Brunch Pancakes Espresso

Χρόνος μαγειρέματος: 10 λεπτά

Συστατικά:

150 γρ αλεύρι απλό 120 γρ γιαούρτι 2 κουταλιές της σούπας στιγμιαίο καφέ 2 μεγάλα αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ πρέζα αλάτι 50 ml γάλα 25 ml λάδι 50 γρ ζάχαρη άχνη 50 ml Amaretto

Μέθοδος:

Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τον καφέ και το αλάτι και ανακατεύουμε καλά. Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το γιαούρτι, το γάλα, το λάδι, τα αυγά και το Amaretto και ανακατεύουμε. Κάνουμε μια λακκούβα με τα ξηρά υλικά και προσθέτουμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε τα υγρά υλικά. Για κάθε τηγανίτα, προσθέστε 4 κουταλιές της σούπας σε ένα τηγάνι και μαγειρέψτε για ένα λεπτό από κάθε πλευρά.

