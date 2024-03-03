Γρήγορα κεφτεδάκια κοτόπουλου, πικάντικη σάλτσα ντομάτας με σκόρδο και πιπεριές και ένα μεταξένιο-κρεμώδες κριθαράκι στο πλάι.

Κεφτεδάκια κοτόπουλου:

1 κιλό κιμά γαλοπούλα ή κοτόπουλο

1 αυγό

1/2 φλιτζάνι τριμμένη φρυγανιά

1/2 φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

1/2 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου, σκόνη κρεμμυδιού και αλάτι

Σάλτσα:

2 μεγάλες σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1-2 φλιτζάνια πιπεριές κομμένες σε φέτες

1/4 φλιτζάνι κάπαρη (προαιρετικά)

250γρ σάλτσα ντομάτας

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Ρύζι:

300 γρ. κριθαράκι

1/4 φλιτζάνι μασκαρπόνε ή τυρί κρέμα, κατσικίσιο τυρί ή κρέμα γάλακτος ή βούτυρο

αλάτι, παρμεζάνα και μαϊντανό για το φινίρισμα

Πώς θα το φτιάξεις:

Κεφτεδάκια: Ανακατεύουμε τα υλικά. Φτιάχνουμε τα κεφτεδάκια. Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι σε μέτρια δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο σε ποσότητα που να σκεπάζει πάνω από τα 2/3 του κεφτέ. Μόλις κάψει βάζουμε τα κεφτεδάκια και μαγειρεύουμε μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές. Βγάζουμε από το τηγάνι και αφήνουμε στην άκρη. (Εναλλακτικά, μπορείς να ψήσεις τα κεφτεδάκια στον φούρνου στους 200 βαθμούς για 25-30 λεπτά.)

Σάλτσα: Βάζουμε τις πιπεριές και το σκόρδο στο ίδιο τηγάνι αφού έχουμε αδειάσει το λάδι χωρίς όμως να σκουπίσουμε τον πάτο του. Σοτάρουμε για 5-10 λεπτά. Σάλτσα: Βάζουμε ξανά τα κεφτεδάκια στο τηγάνι. Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας και τη κάπαρη. Αφήνουμε να σιγοβράσει και αφήνουμε να δέσει. Κριθαράκι: Μαγειρεύουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Στραγγίζουμε και περιχύνουμε με κάτι κρεμώδες. Πασπαλίζουμε με αλάτι, παρμεζάνα και μαϊντανό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.